Roma, dimissioni irrevocabili di Berdini. Verso ok della giunta allo stadio della Roma

Un altro assessore al capolinea in Campidoglio. Paolo Berdini, titolare dell’Urbanistica finito al centro delle polemiche per l’attacco, riportato dalla “Stampa”, in cui definiva «impreparata» la sindaca Virginia Raggi, si è dimesso in modo irrevocabile dall'incarico di assessore. A comunicarlo è stato lo stesso Berdini in una nota. «Era mia intenzione servire la città mettendo a disposizione competenze e idee. Prendo atto che sono venute a mancare le condizioni per poter proseguire il mio lavoro. Ringrazio coloro che hanno collaborato con me e le tante persone che mi hanno sostenuto in questi mesi di duro impegno».

«Le periferie in degrado ma si pensa solo a stadio Roma»

In un altro passaggio l’ex assessore sottolinea che «mentre le periferie sprofondano in un degrado senza fine e aumenta l'emergenza abitativa, l'unica preoccupazione sembra essere lo stadio della Roma». «Dovevamo riportare la città nella piena legalità e trasparenza delle decisioni urbanistiche - continua la nota - invece si continua sulla strada dell'urbanistica contrattata, che come è noto, ha provocato immensi danni a Roma».

Roma presenta revisione al progetto

L'As Roma ha presentato oggi in un incontro in Campidoglio, al quale era assente Berdini, una revisione del progetto per lo Stadio di Tor di Valle che va incontro alle richieste dell'amministrazione capitolina. Si profila quindi un via libera del Comune al progetto. Proprio a seguito dell'esito dell'incontro Berdini ha diffuso una nota in cui annuncia le sue “dimissioni irrevocabili” dall'incarico.

