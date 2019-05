Ddl penale, Orlando rassicura: calendarizzato a marzo, stavolta ci siamo

La riforma del processo penale è stata «calendarizzata per l'inizio del mese di marzo. Credo davvero che stavolta ci siamo». Il ministro della Giustizia Andrea Orlando, intervenendo all'inaugurazione dell'anno giudiziario del Consiglio nazionale forense, mostra fiducia sulle sorti del provvedimento. Di cui difende in primis i contenuti. «Non si tratta di misure inutili e dannose», con questo riprendendo le critiche espresse dal presidente dell'Anm Piercamillo Davigo, quanto «di una legge importante per la giurisdizione». Un passaggio rilevante «che non vorrei venisse banalizzato legandolo soltanto alla prescrizione», e il riferimento è al contrasto dell'eccessivo carico del processo penale così come alla delega sulla riforma delle carceri.

«Mi batterò per l'equo compenso»

«Oggi stiamo portando l'avvocatura italiana al di là del guado, anche se non mancano resistenze e tentativi di sabotaggio. Se oggi ci poniamo il tema dell'equo compenso non è per riprendere temi del passato ma per una esigenza presente: per superare la crescente sperequazione tra professionisti e posizioni dominanti o monopoli». È ancora Orlando a dire così nel Salone dei Cento giorni presso il Palazzo della Cancelleria. « Mi batterò con grande determinazione perché questa normativa veda presto la luce, assieme ad un'altra scelta quella della degiurisdizionalizzazione: prevenire e comporre il conflitto, è una risposta alla crisi della giurisdizione ed anche alla crisi dell'avvocatura che consente di riconvertire professionalità, questo però passa per il superamento di molti pregiudizi che ancora accompagnano figura avvocati».

Legnini (Csm): passi senza precedenti

Un «ringraziamento per l'impegno nel percorso di riforme» arriva al Guardasigilli dal vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura Giovanni Legnini. «Sarebbe certamente un errore considerare i rilevanti risultati alla stregua di un punto di arrivo per il Csm e per l'avvocatura. Siamo in realtà solo all'inizio di un percorso che va proseguito con costanza e impegno comune. Ciò che è certo, pero, è che i passi compiuti nell'anno passato non hanno precedenti nella complessa storia dei rapporti» tra le due parti. Da Legnini anche l’indicazione degli obiettivi da conseguire nell'anno in corso: dalla definitiva attivazione dei tavoli di lavori paritetici previsti all'articolo 8 del protocollo con l'avvocatura alla definizione delle modalità di scambio dei dati e delle informazioni (il Csm si è munito da poco del proprio Ufficio Statistico e si avvale del datawherehouse del Ministero della Giustizia). E ancora la possibilità di convocare una sessione specifica sull'implementazione delle buone pratiche e dei modelli organizzativi, la definizione di un regolamento tipo dei Consigli giudiziari; il confronto tra i due Consigli e le due scuole, per i settori di formazione comune; la definizione, insieme con il Miur, di un programma di presenze nelle Scuole italiane. «Le riforme approvate e quelle il cui esame pende in Parlamento, le decisioni del Governo sul personale amministrativo, sugli organici magistratuali e sugli investimenti ancora necessari, sono tutti fattori da consolidare e realizzare appieno», conclude Legnini. (Ni.Ba.)

