La dote per il 2017 c’è ma va sostenuta

Qualche analista aveva sperato, sulla base del sobbalzo davvero consistente della produzione industriale (+1,3% nell’ultimo scorcio del 2016), in una performance ancor più lusinghiera del Pil nel quarto trimestre dell’anno passato. Ma anche così, con quel +0,2 che contribuisce a determinare un incremento annuo dell’1%, l’Istat ci ha consegnato ieri un buon viatico per l’anno in corso. La crescita del 2016, certamente più robusta di quanto non si pensasse qualche mese fa, offre in primo luogo una buona carta da giocare nella trattativa con Bruxelles. Il 1° marzo, quando conosceremo anche il deflatore del Pil e la dinamica annua del prodotto nominale, potremmo scoprire che il denominatore del rapporto fra debito pubblico e prodotto è più basso del previsto: se il convitato di pietra dell’economia italiana fosse appena un po’ più magro (e si attestasse, poniamo, anche nel 2016 al 132,7%) questo renderebbe più credibile l’impegno sull’obiettivo del 2017.

Il secondo aspetto positivo contenuto nei dati diffusi ieri riguarda la crescita acquisita, l’eredità statistica che l’anno vecchio lascia in dote a quello nuovo per un effetto di trascinamento: si tratta di un +0,3 per cento. Non è una dote enorme, ma c’è. Naturalmente, per assicurare un ritmo di sviluppo dell’1% anche nel 2017, come ha recentemente rilevato l’Ufficio parlamentare di bilancio, occorre tenere una velocità abbastanza sostenuta per gli standard italiani degli anni recenti, non solo nel primo trimestre ma anche nel resto dell’anno (intorno a un +0,4% trimestrale).

È realistico? Se si guarda ai fattori meramente economici, la possibilità c’è. Gregorio de Felice, capoeconomista del Gruppo Intesa San Paolo, sottolinea ad esempio come i grandi rischi economici che campeggiavano nel quadro del 2016 oggi siano in ombra: non c’è più il rischio recessione negli Usa, perché gli Stati Uniti crescono e tendono ad accelerare per via della politica fiscale espansiva promessa da Trump; inoltre, lo spettro della deflazione si sta allontanando, grazie anche al rimbalzo delle materie prime. Quanto all’Italia, quest’anno tendono a cambiare i driver dello sviluppo: dovrebbe arrivare un maggior contributo dell’export netto e degli investimenti, a fronte di uno slancio minore dei consumi delle famiglie.

Tutto questo, beninteso, se si prescinde dai rischi di natura politica che invece oggi affollano il quadro internazionale (politica estera americana, rischio protezionismo, avanzata dei movimenti anti-establishment in Europa con il delicatissimo test delle elezioni francesi) e che non mancano mai in quello interno. L’altro aspetto dal quale si dovrebbe prescindere, per non incappare nella frustrazione, è la lunga strada che l’economia italiana deve ancora percorrere per tornare dov’era prima della crisi: a oggi, dopo otto trimestri di ripresa, come rimarca Francesco Daveri su la Voce, mancano ancora all’appello 7,5 punti percentuali di Pil rispetto ai massimi di inizio 2008.

