Ma nessuno sconto a Roma per la manovra correttiva

Al momento la revisione al rialzo del Pil 2016 non avrà effetti sulla correzione da 3,4 miliardi chiesta dalla Commissione Ue. Può avere se mai una valenza “politica” e rafforzare la posizione negoziale del Governo, che potrà far valere il dato (soprattutto con riferimento al «pieno rispetto» delle stime consegnate a Bruxelles) nel corso del confronto in corso, con l’occhio rivolto soprattutto al prossimo Def e alla manovra 2018.

La tesi che emerge all’Economia è che la mini-manovra deve agire sul versante del deficit strutturale. Entra in campo il parametro calcolato secondo le regole europee al netto delle variazioni del ciclo economico e delle una tantum. È altresì vero che la revisione al rialzo di due decimali del Pil 2016 operata due giorni fa da Bruxelles (dallo 0,7 allo 0,9%), confermata ieri dall’Istat (che stima appunto lo 0,9%), contribuisce a ridurre di circa 800 milioni il deficit nominale del 2017. Il punto è che, dai calcoli effettuati dai tecnici del Mef, solo una minima parte di tale miglioramento del deficit nominale va ad impattare sul saldo strutturale. Dunque, almeno da questo punto di vista, effetto nullo. E non è tutto. A complicare il quadro occorre considerare che alla luce delle complesse alchimie contabili europee, il deficit strutturale (oggetto non a caso di un avvio di “ripensamento” a livello di Ecofin, cui ancora non è stato dato un seguito politico) non viene calcolato né sul Pil reale né su quello nominale (comprensivo dell’inflazione) ma sul Pil potenziale. E anche questo ( e non da oggi) è argomento di acceso confronto tra Roma e Bruxelles.

Il riferimento è al cosiddetto output gap e non si tratta di poca cosa: proprio il diverso criterio di calcolo della Commissione dell’output gap produce nel 2017 il peggioramento di mezzo punto percentuale del deficit strutturale, evidenziato fin dallo scorso autunno. Ed è proprio questo il parametro di riferimento – come segnala l’Ufficio parlamentare di bilancio - quando si tratta di definire la cosiddetta «fiscal stance», vale a dire l’indirizzo espansivo o restrittivo della politica di bilancio, sullo sfondo dell’andamento macroeconomico. La tesi dell’Economia è che con una diversa valutazione del Pil potenziale, il profilo temporale del deficit strutturale sarebbe pienamente in linea con le regole europee.

Certo, alla luce dell’obiettiva difficoltà a reperire le relative risorse (lo stop di Matteo Renzi all’aumento delle accise lo dimostra), anche un piccolo “sconto” sulla correzione da 3,4 miliardi avrebbe potuto fare la differenza. Soprattutto se a entrare in campo è il denominatore, vale a dire la crescita.

La correzione andrà a ridurre il deficit strutturale dello 0,2%, contro lo 0,4% evidenziato in autunno dalla Commissione. Al momento nelle nuove stime invernali Bruxelles non incorpora la correzione. Attende le prossime mosse del Governo, e fa fede quanto riporta la tabella sintetica che chiude il Report sull’Italia contenuto nelle stime macroeconomiche diffuse due giorni fa: il deficit strutturale passa dall’1,6% del 2016 al 2% del 2017.

