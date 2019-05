Milleproroghe, l’approdo in Aula slitta a domani

Tempi più lunghi del previsto per il decreto “Milleproroghe”, che arriverà in Aula al Senato solo domani mattina, per dar modo alla commissione Affari costituzionali, che non ha terminato le votazioni di un pacchetto di emendamenti accantonati in attesa di un parere della Bilancio, di completare l'esame entro stasera. Nel corso della giornata, fuori da palazzo Madama, una delegazione di lavoratori ambulanti ha promosso una manifestazione di protesta per chiedere il rinvio dell'entrata in vigore della direttiva Bolkenstien inserita nel decreto, bloccando la circolazione in corso Rinascimento.

Le scadenze dell’emendamento Mirabelli

Sul punto sarebbero in corso trattative, e la commissione potrebbe accogliere qualche richiesta dei commercianti, modificando l'emendamento del dem Franco Mirabelli e altri nel mirino della protesta degli ambulanti. A tutela dei Comuni virtuosi che hanno già emanato i bandi per individuare i concessionari in vista dell'allineamento della normativa italiana alla Direttiva Ue, la modifica suggerita da Mirabelli fissa al 4 luglio 2017 il termine per l'avvio dei procedimenti di selezione pubblica per le concessioni per commercio su aree pubbliche, e al 1 gennaio 2018 la decorrenza delle concessioni di posteggio su aree pubbliche in scadenza e riassegnate con gli stessi criteri.

Nuovi termini per invii delle fatture Iva

Sempre oggi, la prima commissione ha dato il via libera a diverse altre modifiche al decreto, tra cui la previsione di due sole trasmissioni per il primo anno delle fatture Iva emesse e ricevute. I termini per la prima comunicazione sono stati fissati al 16 settembre, quelli per la seconda a febbraio 2018. Per le liquidazioni restano confermati i quattro invii previsti dal decreto legge fiscale collegato alla manovra 2017. Tra le proroghe approvate c'è anche il rinvio al 31 dicembre 2017 del termine per l'adeguamento alle nome anti incendio da parte degli asili.

Agenzie fiscali, concorso per posti vacanti fino a dicembre 2017

Ci sarà invece tempo fino al prossimo dicembre per coprire tramite concorso «le vacanze di organico dei dirigenti» delle Agenzie fiscali. È quanto prevede un altro emendamento al decreto proposto dal dem Francesco Russo. Le Agenzie fiscali erano state già autorizzare ad annullare le procedure concorsuali per la copertura di posti dirigenziali bandite e non ancora concluse e a indire concorsi pubblici, per un corrispondente numero di posti, per soli esami, da espletare entro il 31 dicembre 2016. Ora la scadenza è stata spostata alla fine del 2017. Tra le novità anche l'introduzione a partire da quest'anno di una nuova tassa di sbarco per le isole minori: non potrà superare i 2,50 euro ed sarà alternativa all'imposta di soggiorno.

Proroga di un anno per i Consigli militari

In arrivo anche la proroga di un anno, dalle attuali scadenze previste per maggio 2017 al 30 maggio 2018, sulla durata del mandato dei delegati nei consigli di rappresentanza militare. L’allungamento del mandato riguarda i componenti in carica del Consiglio centrale interforze della rappresentanza militare, nonché del consigli centrali, intermedi e di base dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, eletti nelle categorie del personale militare in servizio permanente e volontario. I procedimenti elettorali per il rinnovo dei consigli di rappresentanza dovranno concludersi entro il 15 luglio 2018.

