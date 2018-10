Pa, Madia: riforma apre la strada per rinnovo contratto

La riforma del pubblico impiego è «il miglior biglietto da visita per esprimere la volontà non solo di aprire una nuova stagione contrattuale ma di firmare un contratto». A mettere in relazione il Testo unico del Pubblico impiego, cuore della riforma della Pa prossimo ad approdare in Consiglio dei ministri e la possibile accelerazione del confronto per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego fermo da sette anni è la ministra della Paa, Marianna Madia, in apertura del tavolo con i sindacati sui contenuti del provvedimento. Le norme in vigore, ha riconosciuto Madia, non forniscono «le condizioni normative per poter chiudere un contratto, e su questo bisogna intervenire». Tra gli ostacoli, Madia ha citato l’attuale sistema di valutazione delle performance basato su “gabbie” che «rischia di togliere centinaia di euro ai lavoratori» senza dare efficienza.

Tavolo con 13 sigle sindacali per 3 mln di lavoratori

L'incontro con le 13 sigle sindacali in rappresentanza di oltre 3 milioni di lavoratori pubblici, ha spiegato Madia, non è una tappa formale, da rispettare perché prevista dalla stessa legge, ma «l'inizio di un percorso», che procederà in parallelo all'iter di approvazione del decreto attuativo della riforma della Pa che si occupa delle regole del pubblico impiego. In settimana il testo unico approderà al Consiglio dei ministri per l'approvazione preliminare, poi si andrà alle Camere e all'intesa con le Regioni. Passeranno così «almeno tre mesi», ha spiegato la ministra, tempo utile per «eventuali aggiustamenti», da apportare in base ai suggerimenti e alle sollecitazioni che arriveranno anche dalle parti sociali.

I cardini del Testo unico del Pubblico impiego

Tre i punti cardine della riforma evidenziati dalla ministra: la fine del precariato, la creazione delle condizioni essenziali per la riapertura della contrattazione e il «riequilibrio» tra contratto e legge, «restituendo ruoli e funzioni sane all'una e all'altro». L'attuazione della riforma, in particolare, «mette fine al precariato» nel pubblico impiego, fenomeno che rappresenta «un danno gravissimo alla reputazione della Pa» e che impedisce ai giovani di poter offrire pienamente la loro professionalità. Insomma, ha sottolineato Madia, «un'ingiustizia enorme che va superata». Un'altra novità in arrivo riguarda l'adozione da parte di tutti gli uffici pubblici di sistemi per la rilevazione del grado di soddisfazione di cittadini e utenti per i servizi e le attività svolte, in un'ottica di ampliamento della partecipazione.

© Riproduzione riservata