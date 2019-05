Troppo Real per il Napoli, un 3-1 che suona come una sentenza

Sembrava potesse mettersi in discesa, dopo la rete messa a segno da Insigne a soli otto minuti dall'inizio, invece la gara del Napoli nella tana del Real Madrid si è rapidamente girata diventando una salita ripidissima. Il pareggio di Benzema, dieci minuti più tardi, ha infatti dato il via a un netto predominio spagnolo, interrotto solo raramente da folate offensive dei partenopei.

I problemi da un punto di vista tattico, con in campo due squadre che giocano soprattutto la fase offensiva, sono stati soprattutto due: il Napoli difende controllando il movimento della palla, e non quello degli uomini. Una scelta, certo: ma contro giocatori come Ronaldo e Benzema curare il pallone, lasciando spazio all'uomo, rischia di essere un vero e proprio suicidio. Zidane deve aver studiato bene gli avversari, e rendendosene conto ha chiesto a Ronaldo di arrivare sul fondo per crossare non al centro dell'area piccola ma più all'indietro, vicino alla linea che delimita l'area di rigore. E infatti spesso, in questo modo, il portoghese ha pescato i compagni liberi, con la difesa del Napoli sbilanciata verso la linea di porta a ridosso della linea ideale del pallone.

Secondo problema: il timore nei confronti dell'avversario ha portato gli uomini di Sarri ad attaccare al massimo con due giocatori, tenendo il resto della squadra a copertura del possibile contropiede. Difficile, con i soli Insigne e Callejon, mettere in difficoltà una difesa come quella del Real Madrid, che se messa sotto pressione sarebbe in realtà tutt'altro che granitica. Ma due soli attaccanti, serviti con palloni lenti, se li beve.

Come inevitabile conseguenza l'effetto indotto di questa scelta “cauta” è stato quello di liberare, nella fase di attacco, il gioco di Marcelo e Carvajal che sono diventati due vere e proprie ali, capaci di portare frequenti incursioni sovrapponendosi al solito Cristiano Ronaldo, impegnato a svariare su tutto il fronte avversario.

Nel corso del primo tempo ci sono state almeno due occasioni nitide per il vantaggio dei madridisti, la seconda delle quali indirizzata da Benzema sul palo quando ormai la frittata per il Napoli sembrava fatta.

Intervallo sull'uno pari, ma resa dei conto solo rinviata: dopo qualche azione in cui i partenopei sembravano essere scesi in campo con una maggiore attenzione e fiducia rispetto al primo tempo, ecco arrivare dopo soli quattro minuti della ripresa il gol di Kroos. La terza segnatura, con un tiro di rara bellezza, messa a segno da Casemiro cinque minuti più tardi, ha di fatto chiuso il conto.

Era giusto dare credito al Napoli, forse la più europea delle squadre italiane per tipologia di gioco: ma altrettanto giusto era ammettere che quando due squadre giocano in modo simile alla fine, a fare la differenza, è la qualità dei singoli. E da questo punto di vista tra il Napoli e il Real, oggi, c'è ancora quasi un abisso.



Quasi nessuna azione efficace da parte degli uomini di Sarri nella ripresa, mentre Ronaldo (non particolarmente brillante questa sera) e compagni sono stati a lungo impegnati in una esibizione quasi accademica, volta a portare in area cinque o sei uomini diversi, difensori inclusi.

Se poi si sbagliano anche le rare occasioni che capitano grazie a intuizioni brillanti, ecco spiegato il motivo di una inevitabile sconfitta. Esemplare quanto accaduto al 22esimo: bellissimo lancio di Koulibaly e splendido passaggio di Callejon per Mertens, che però manca di concludere in porta un'azione clamorosa. La sensazione è che contro il Crotone l'avrebbe messa dentro, mentre contro il Real abbia prevalso l'ansia. La qualità dei singoli, come si diceva prima… Quello che sembra oro nel nostro misero campionato italiano, luccica molto meno quando lo portiamo fuori dai confini: un insegnamento di cui, settimana prossima, dovrà far tesoro anche la Juventus, sebbene impegnata contro un avversario, il Porto, lontano anni luce dalla qualità del Real Madrid.



Finisce come da pronostico, con il Real vincitore in modo netto e, ammettiamolo senza falsi timori, il risultato avrebbe potuto essere anche più netto favore degli spagnoli. Vero che il Napoli ne avrebbe potuto segnare un paio in più, ma il Madrid avrebbe potuto farne almeno il doppio.

Il ritorno sarà comunque una festa. E sarà giusto provarci, tentare di raggiungere quel due a zero capace di ribaltare i destini di una stagione. Se accadesse, probabilmente il miracolo di San Gennaro verrebbe sostituito nel cuore dei napoletani da quello del San Paolo.

Ma la logica, per quanto nel calcio non esista, dice che si tratta di una missione (quasi) impossibile. Con i meccanismi difensivi della squadra di Sarri buttarsi all'attacco contro gente come Modric, Ronaldo, Benzema e Cristiano Ronaldo sarebbe qualcosa di molto, ma molto simile a un suicidio calcistico.

© Riproduzione riservata