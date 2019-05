Banche: le richieste dell'Ue alla vigilanza unica

Sul Sole 24 Ore di venerdì 17 febbraio tutte le richieste del Parlamento europeo alla Vigilanza unica: dagli stress test agli attivi di livello 3, all'invito a rendere pubblico nella sua interezza il manuale di vigilanza, che definisce processi, procedure e metodi comuni per condurre un processo di revisione prudenziale in tutta la zona euro fino alla sottolineatura delle limitazioni dell'attuale metodologia per le prove di stress.

Milleproroghe: l'emendamento che ha scatenato la protesta dei tassisti

L'emendamento al milleproroghe che ha scatenato la protesta dei tassisti, in realtà non è un emendamento: non fa altro che confermare l'ennesimo rinvio di una norma del 2008, proprio come faceva anche la versione originaria del milleproroghe. E allora come si spiega una protesta così rapida e massiccia. Probabilmente si cerca di forzare per ottenere norme che blindino i tassisti rispetto alla concorrenza di Ncc e Uber. Quelle norme erano state di fatto ottenute proprio nel 2008, ma poi sono state bloccate perché fortemente sospette di anticoncorrenzialità.

Man mano che passava il tempo, l'avvento delle app (che hanno reso possibile lo sviluppo di Uber) ha rafforzato questi sospetti. Sono diventati più forti anche le proteste dei tassisti. E così la politica ha deciso di congelare tutto. Tutti gli approfondimenti sul Sole 24 Ore di venerdì 17 febbraio.

Moda24: l'evoluzione del retail nel mercato del lusso

La copertina è dedicata a due studi sul futuro del lusso, presentati a Milano a un convegno di Fondazione Altagamma da Boston Consulting Group e Exane Bnp Paribas. Nel 2016 i consumatori di beni di lusso sono stati 415 milioni e hanno speso 860 miliardi di euro. Nel 2023 saranno 490 milioni e la spesa salirà a 1.185 miliardi. Cambia però lo scenario generale: i negozi fisici – spiega il rapporto Luxury Retail Evolution 2017, illustrato da Luca Solca di Exane Bnp Paribas – saranno più piccoli e accoglienti, forniranno più servizi e collezioni speciali e si integreranno con il canale web. Nicola Pianon e Federico Bonelli di Boston Consulting Group hanno spiegato che già oggi il 4% dei consumatori di lusso, 17 milioni su 415, ha speso il 30% del totale: sono la minoranza che ha un budget di oltre 36mila euro all'anno per beni di alta gamma. Altri risultati importanti dello studio Bcg (True-Luxury Global Consumer Insight 2017, giunto alla quarta edizione) sono il passaggio al “casual di lusso” (sneaker da 500 euro, ad esempio) e l'importanza dei social media. Sempre in cover, un articolo sulle testimonianze portate al convegno Altagamma da Tiffany, Sergio Rossi, Bottega Veneta e Moleskine. Nella seconda pagina un'intervista esclusiva al ceo di Bally Frederick de Narp, che illustra le strategie 2017 della storica azienda svizzera, che presenterà le nuove collezioni a Milano moda donna (22-27 febbraio).

Il magazine: la situazione geopolitica mondiale dal conflitto siriano

Il nuovo numero di IL, il mensile de Il Sole 24 Ore dedicato alle Idee e al Lifestyle, in edicola con il quotidiano da venerdì 17 febbraio, racconta l'attuale scenario politico mondiale dedicando la storia di copertina al conflitto siriano, un disastro umanitario che sembra senza fine e che IL cercare di decifrare raccontando per mappe, con diverse infografiche, cosa sta succedendo davvero, quali sono le forze militari in campo e come potrebbe andare a finire. Il mensile passa poi ad analizzare com'è nato il terrorismo freelance: la povertà relativa, la platform economy e l'uberizzazione della guerra.

Spazio anche ad una riflessione su come la cattiva informazione stia scacciando la vera conoscenza. Lo spazio pubblico è sempre più dominato da un ampio assortimento di persone poco informate, molte delle quali sono autodidatte, disprezzano l'istruzione regolare e minimizzano il valore dell'esperienza. Una parte di questo conflitto sulla pubblica piazza è soltanto un rumore di fondo del tutto prevedibile, ora amplificato da internet e dai social media.

