Di Maio: «Il futuro della politica è la disintermediazione»

«Stanno fallendo tutti gli intermediari, anche nella comunicazione politica». Agli studenti del Master in Management politico Sole 24 Ore-Luiss il vicepresidente della Camera Luigi Di Maio - uno dei volti più noti del M5S, considerato il candidato premier in pectore - ha consegnato la visione del futuro targata Cinque Stelle. Un avvenire in cui il web e i social consentono di comunicare direttamente con milioni di persone, in cui segretari e sedi di partito diventano inutili, in cui la partecipazione dei cittadini è un flusso costante e le elezioni non sono «per scegliere “chi” ma per scegliere “cosa”».

Il Movimento? «Forza politica low cost»

Il vantaggio competitivo del M5S, per Di Maio, sta nell’essere nati “liquidi” mentre il resto del sistema si faceva via via più complesso: «Non abbiamo sedi di partito, perché abbiamo sempre avuto piattaforme online dove convocavamo le riunioni per vederci in luoghi pubblici. Non abbiamo finanziamenti elettorali perché abbiamo puntato sul fundraising online. Oggi abbiamo Rousseau, e la funzione e-learning è l’equivalente delle scuole politiche tradizionali. Noi siamo una forza politica low cost, che è molto più competitiva nel quadro politico del momento».

Stop alla «dittatura dell’ottimismo»

Non fa riferimenti a Matteo Renzi, Di Maio. Ma denuncia la «dittatura dell’ottimismo», il ricorso agli «strumenti dell’annuncio» per promuovere una legge o una delibera vantandone gli effetti benefici senza avere prima verificato la percezione dei cittadini. «La vera sfida oggi - sottolinea - è varare provvedimenti che consentano al cittadino di percepire i cambiamenti senza che chi li ha promossi glieli dica. La percezione dei cittadini e la corrispondenza tra la vita reale e la legge sono alla base di una politica credibile. Altrimenti si rischia di abusare della pazienza dei cittadini». Da qui la “fede” nell’interazione diretta con gli elettori: «Il futuro è là».

Votare il “cosa”, non il “chi”

Nella filosofia Cinque Stelle è la democrazia diretta «la base della politica del futuro»: «Vedo tante persone stanche di votare il “chi” e desiderose di votare il “cosa”. Non è un caso che l’unico referendum senza quorum degli ultimi dieci anni abbia battuto il record di affluenza. Testimonia che c’è molta voglia di partecipazione che non si basi sui partiti o sui leader, ma sui temi». Un mantra dei pentastellati, l’appello a concentrarsi sugli argomenti concreti. Interagendo con i cittadini a suon di referendum e web, «incluso in futuro anche il voto elettronico». «Ho l’onore e il privilegio di far parte delle istituzioni in questa fase di transizione cruciale per la comunicazione politica», chiarisce il vicepresidente della Camera.

Il tramonto della democrazia partecipativa

I vecchi schemi, secondo Di Maio, non reggono più. Vale per i programmi , che non possono restare congelati per cinque anni. Ma vale per la democrazia partecipativa in generale: «Sto dicendo che voglio farla sparire? Penso soltanto che così come è stata considerata nel Novecento dovrà evolversi e si sta già evolvendo. Chi non sta al passo con i tempi o condanna l’elettore all’astensionismo o regala consensi ad altre forze politiche».

Fake news? Dalla vecchia stampa come dal web

Non manca un accenno alle ultime polemiche con i giornali che lo hanno visto protagonista. «Martedì scorso c’è stato il caso di una fake news della vecchia stampa che mi ha visto protagonista (la vicenda della chat con Virginia Raggi su Raffaele Marra, ndr). Il mio nome è stato associato a una notizia diffamante. Ho smentito a mezzo web: pagina Facebook e blog». Il messaggio che lascia agli studenti è chiaro: «Il tema delle fake news non è solo del web. Anche le notizie false dei vecchi quotidiani fanno poi il giro della rete. È una catena di influenze che vale la pena approfondire».

La lezione di Trump

Cita Trump, i quotidiani statunitensi che non hanno capito la sua ascesa. E aggiunge: «Non mi stupirebbe se la prossima campagna elettorale anche da noi fosse più tra qualche forza politica e i media più che tra forze politiche». Incalzato dalle domande degli studenti sulle contraddizioni del Movimento e sul ruolo di Beppe Grillo e Davide Casaleggio, non si sottrae. Il dibattito interno c’è, assicura, e si vede. Ma le vecchie categorie, comprese la destra e la sinistra, sono superate. La scommessa che gioca il M5S è un’altra.

© Riproduzione riservata