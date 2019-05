Terremoto, Tajani: «Le imprese devono ripartire prima possibile»

«Se non c’è lavoro non si può tornare alla normalità, la prima cosa è il rilancio del tessuto imprenditoriale». Lo ha detto il presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, a margine dell'incontro con il sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi. «Bisogna fare di tutto - ha aggiunto Tajani - per permettere alle imprese di riattivarsi e di creare occupazione. Adesso bisogna impedire che si fermi il mondo delle imprese», ha detto Tajani. Il presidente del Parlamento europeo questa mattina ha visitato anche gli sfollati di Accumoli, ospiti dell’Hotel Relax di San Benedetto del Tronto, e poi si è recato ad Arquata del Tronto, epicentro del sisma del 24 agosto. Ieri Tajani era stato a Camerino, Tolentino e in altri centri del Maceratese, e poi aveva incontrato a San Benedetto del Tronto i sindaci delle Marche insieme al capo della Protezione civile Fabrizio Curcio.

Nuova scossa di terremoto 4.0 ad Amatrice

In una terra martoriata dal terremoto questa mattina alle 4,13 l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) ha registrato una nuova scossa di terremoto di magnitudo 4.0 con ipocentro a 11 km di profondità ed epicentro 3 km da Montereale e 14 da Amatrice (Rieti).



Appello al Governo e alla regione

Tajani si è appellato al governo affinché «intervenga in questa direzione, perché tutti i sindaci mi dicono che questo è il problema principale. Stesso appello lo rivolgo anche alla Regione Lazio. Le risorse ci sono, un miliardo di euro di fondi strutturali, più un altro miliardo e 200 milioni. Non è soltanto questione di inviare soldi - ha aggiunto il presidente del parlamento europeo -, ma una volta riparato il danno sarà necessario rimettere la comunità nelle condizioni di ripartire. Si rischia di costruire una realtà apparentemente sufficiente ma senza un tessuto economico si rischia di vanificare lo sforzo. Bisogna sostenere le centinaia di imprese presenti nelle aree colpite dal sisma per farle ripartire parallelamente agli interventi sulle infrastrutture». Tajani ieri ha detto di aver fatto il punto con la protezione civile: nel centro Italia si sontano danni per 25 miliardi di euro: «da parte dell’Europa - ha detto ieri Tajani - ci sono due miliardi, di cui uno del fondo di solidarietà, pronto nel giro di due o tre mesi».

Curcio: interventi urbanizzazione vanno avanti

«I lavori di urbanizzazione nelle zone colpite dal terremoto proseguono senza sosta, in alcune aree le operazioni sono concluse o in fase avanzata, in altre sono in corso d'opera», ha detto il capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, a margine dell'incontro con il presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani e il sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi. «Sapete che dal 24 agosto non ho mai avanzato date - ha concluso Curcio -, e non lo farò neanche adesso. Posso solo dire che il lavoro sta andando avanti, non solo ad Amatrice».

Il vescovo Pompili a Tajani: dal suo scranno può fare tanto

«Presidente, ora dal suo scranno può fare davvero tanto per la nostra comunità», ha detto il vescovo di Rieti, monsignor Domenico Pompili, al presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani in visita ad Amatrice. «Presidente faccia riaprire le strade», ha chiesto invece a gran voce un residente di Amatrice avvicinandosi a Tajani.

Zingaretti: a marzo concludiamo la rimozione delle macerie

«Tra qualche settimana sarà conclusa la rimozione delle macerie ad Amatrice, il lavoro sta andando avanti anche ad Accumoli. Contiamo di concludere a marzo la rimozione delle macerie in tutte le aree pubbliche poi passeremo a quelle private», ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, nel corso della sua visita ad Amatrice. Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti e delle macerie la Regione Lazio ha fatto sapere sapere di aver bandito 5 gare ad evidenza pubblica. Il totale delle macerie finora rimosse e smaltite tra Amatrice e Accumoli è pari a oltre 34.000 tonnellate, come ha reso noto Zingaretti con un tweet.

34.000 tonnellate di macerie rimosse e smaltite tra #Amatrice e #Accumoli. Dopo le aree pubbliche si passerà a quel… https://twitter.com/i/web/status/833661241700843520 – Nicola Zingaretti(nzingaretti)

Tubi innocenti sul campanile di Norcia

Intanto il campanile di Santa Maria Argentea di Norcia ha messo il “cappello”. Una copertura, realizzata in tubi innocenti, è stata infatti posizionata sul tetto del campanile, precedentemente imbracato con cavi di acciaio per evitare ulteriori crolli. Il “cappello” di acciaio consentirà alla torre di avere un vero e proprio tetto che la preserverà da ulteriori intemperie. L'ennesima opera ingegneristica è stata realizzata dai vigili del fuoco in piazza San Benedetto, con la supervisione della Soprintendenza alle Belle arti dell'Umbria, della Regione e della Protezione civile. Il cappello è stato montato con una grande gru sul campanile. Un procedimento analogo a quello messo non opera per la messa in sicurezza della facciata della Basilica.

Ieri a Norcia le chiavi delle prime 18 casette

E ieri a Norcia sono state consegnate ai cittadini le chiavi delle prime 18 casette, costituite da moduli di diverse metrature - undici da 40 metri quadri, sette da 60 metri quadri - completamenti arredati, realizzati nel rispetto della normativa antisismica e del risparmio energetico. Le casette sono state assegnate ai cittadini che ne avevano fatto richiesta in seguito al terremoto del 24 agosto secondo criteri stabiliti dall'amministrazione comunale.

Scossa anche sull’Etna di m agnitudo 2.7

Una scossa di magnitudo 2,7, è stata registrata alle 8.51 dall'Ingv di Catania sul versante sud-est dell'Etna, nettamente avvertita da diversi paesi pedemontani. A Santa Venerina, a scopo precauzionale, le scuole sono state fatte evacuare. Non si registrano danni a cose e persone. Nella stessa zona un analogo evento, di magnitudo 2.6, con ipocentro a 1,8 chilometri, è stato registrato dall'Ingv di Catania alle 4.38 di ieri.



