Dalla Bocconi per Economia a Padova per Medicina: ecco il top della ricerca

La migliore in Economia? Non poteva che essere la Bocconi di Milano. Per Medicina, Agraria e Fisica il top tra i grandi atenei Padova. L’eccellenza in Architettura il Politecnico di Torino, mentre in Ingegneria civile guida la classifica la Federico II di Napoli. Le migliori universit per quel che riguarda la ricerca restano comunque quelle del Nord ma diminuisce il divario con il Sud. Con la pi presente in vetta alle varie classifiche per settori scientifici che risulta essere Padova, seguita da Bologna e Torino. Lo rivela la seconda valutazione della qualit della ricerca (Vqr), realizzata dall’Anvur - l’Agenzia per la valutazione della ricerca - , che ha analizzato la produzione scientifica degli atenei italiani nel periodo 2011-14. Scoprendo anche che a livello internazionale il nostro Paese si difende per quantit e qualit di produzione scientifica.

Le eccellenze degli atenei per settore

L’ateneo veneto risulta essere il migliore in scienze fisiche, mediche, agrarie e veterinarie, nell’ingegneria industriale e dell’informazione e nelle scienze psicologiche, mentre secondo in quelle matematiche, in scienze della terra, biologiche, ingegneria civile, scienze economiche e statistiche. Ed terza in scienze chimiche. Alle sue spalle nella classifica delle migliori universit dove studiare medicina ci sono Torino e Bologna. Andando pi nello specifico per quel che riguarda i diversi settori ecco il Politecnico di Torino, Venezia Iuav ed il Politecnico di Milano che risultano essere le migliori per studiare Architettura.

Per ingegneria civile sul podio la spuntano la Federico II di Napoli, il Politecnico di Torino ed il Politecnico di Milano. E ancora, il gradino pi alto del podio per Economia della Bocconi di Milano, seguita dall’Universit di Bologna e da Milano Bicocca. Per Scienze politiche il primo posto e' sempre di appartenenza al capoluogo lombardo con l’universita' di Milano, a seguire Bologna e Torino. Quindi le materie giuridiche, in questa categoria a farla da padrona ancora Milano, incalzata da Bologna e Torino. Infine, un podio alla Sapienza di Roma assegnato per Matematica e Informatica dove si piazza al terzo posto dietro Pisa e Padova.

Migliora anche la performance a livello internazionale

Anche la produzione scientifica italiana - secondo i dati diffusi dall’Anvur - sembra andare in controtendenza rispetto a quanto accade a livello internazionale. Dal 2014 al 2016 ha infatti registrato una crescita costante, mentre la produttivit di Unione europea e Stati Uniti in calo e cede il passo alla Cina, che sta facendo la parte del leone per numero di pubblicazioni. Negli ultimi anni il contributo dell’Italia alla produzione scientifica mondiale aumentato dal 3,5% al 3,9%, anche se il nostro Paese non ha abbandonato il quarto posto per produttivit scientifica in Europa. infatti preceduta da Regno Unito (6,9%), Germania (6,0%) e Francia (4,2%). aumentata nel frattempo anche la qualit della ricerca italiana, con un indice di citazioni nella letteratura scientifica internazionale che dal 2014 al 2016 aumentato da 1,20 a 1,51, portandosi al di sopra della media della Ue (1,32) e a quella dei singoli Paesi Ue, come Francia (1,35), Germania (1,43), Spagna (1,29) e perfino al di sopra degli Stati Uniti (1,47).

