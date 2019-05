Debito italiano, dalla Ue giudizio sospeso

La Commissione europea presenterà oggi una serie di attesi rapporti sulla situazione economica dei paesi della zona euro. Le relazioni relative all’Italia noteranno i progressi che il Paese ha compiuto nell’ultimo anno, soprattutto nel modernizzare l’economia, ma non mancheranno di rimarcare la ritrosia dell’establishment nel mettere mano alle debolezze nazionali. Ieri, intanto, il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker ha ribadito che «l’euro non significa austerità».

I rapporti preparati dalla Commissione europea giungono nel quadro del Semestre Europeo, e sono previsti da una intelaiatura di regole che devono permettere alle istituzioni comunitarie di meglio seguire passo passo la convergenza dei Paesi membri dell’unione monetaria. Oltre a un rapporto sullo stato dell’economia, Bruxelles pubblicherà anche la relazione sull’indebitamento pubblico italiano e sugli squilibri macroeconomici del Paese, così come di Francia e Germania.

La Commissione europea ha chiesto al governo Gentiloni di correggere l’andamento delle finanze pubbliche, con un taglio al deficit strutturale dello 0,2% del prodotto interno lordo, pari a poco più dell’indebitamento accumulato da due aziende municipali romane, l’Atac e l’Ama. L’Italia è a rischio di procedura per debito eccessivo, tenuto conto che l’indebitamento italiano è sopra al 130% del Pil da quattro anni a questa parte. Ma il rapporto in arrivo oggi non rappresenta un passo verso un’eventuale procedura d’infrazione, ha comunque sottolineato il ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan confermando che «la manovra da 3,4 miliardi si farà». E si dovrebbe fare entro aprile, come già indicato nelle lettere spedite dal governo a Bruxelles.

Secondo le informazioni raccolte qui a Bruxelles, l’esecutivo non prenderà decisioni sull’apertura o meno di una procedura per debito eccessivo. «C’è il desiderio di aspettare e dare tempo al governo di preparare le misure promesse dal ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan», spiegava ieri un esponente comunitario. Il collegio dei commissari, che si riunirà oggi prima della pubblicazione dei rapporti, dovrà decidere se le misure devono essere approvate o solo presentate entro aprile.

Riferendosi alla flessibilità di bilancio ottenuta da Roma, il presidente Juncker ha spiegato ieri: «L’euro non significa austerità, io non ho mai amato l’austerità cieca e questo è il motivo per cui l’Italia può spendere 19 miliardi di euro in più senza essere sanzionata».

A proposito dell’elevato debito pubblico italiano, sempre il ministro Padoan ha detto di non dirsi preoccupato da possibili «dubbi dei mercati» sulla sostenibilità del debito italiano. «Sui mercati ci sono i prezzi», e in particolare «un prezzo sugli spread che si è alzato da circa un mese, anche a seguito dell’arrivo» di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti. Ma ora «si è stabilizzato, non sta andando su. Questo mi dice che sui mercati che funzionano non c’è un dubbio in tal senso». Questo non cancella l’obiettivo delle privatizzazioni che, è tornato a sottolineare Padoan, «migliorano l’efficienza». Il ministro dell’Economia si è soffermato in particolare sul caso Poste, che insieme a Ferrovie agita il Pd, e proprio per ribattere ai dubbi di alcuni dei Democratici ha sostenuto che «la capacità dell’azienda di lasciare nei territori periferici un presidio è aumentata dopo il via libera alla tranche della privatizzazione».

Al netto dell’atteggiamento accomodante del vertice comunitario, il rapporto sul debito non sarà benevolo nei confronti dell’Italia, vista la ritrosia a mettere mano all’indebitamento. Metterà l’accento sul rischio che comporta un prossimo aumento dei tassi d’interesse. Leggermente più positivo potrebbe essere il rapporto-paese sullo stato dell’economia. Con ogni probabilità, Bruxelles prenderà atto delle riforme adottate nell’ultimo anno, tra cui quelle sul mercato del lavoro.

Al tempo stesso, non potrà non ricordare le sacche di inefficienza della pubblica amministrazione, il ritardo del sistema scolastico, e soprattutto le debolezze del settore bancario. Sul fronte degli altri paesi, la Commissione dovrebbe mettere l’accento sull’elevato attivo delle partite correnti in Germania e sulla debole competitività dell’economia francese.

Il surplus commerciale tedesco, pari all’8,7% del Pil nel 2016, è stato preso di mira recentemente anche dalla nuova amministrazione americana.

