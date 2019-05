I segnali da cogliere e le isterie della politica

Il Paese della politica, oggi rappresentato dalle contorsioni scissioniste del Pd, dove il ritorno al proporzionale eccita ambizioni, le più varie e a volte inconfessabili, ogni giorno getta una luce ansiogena su un quadro complessivo di un’Italia (apparentemente) senza rotta. Tanto più grave nel momento in cui l’economia manda segnali nuovi.

I mali dell’Italia sono noti. E restano. Che ci sia un problema di debito pubblico monstre e di produttività inchiodata, di un eccesso di presenza pubblica nell’economia, di una burocrazia che perfidamente non distrugge ma non consente di progredire è risaputo. Come lo è il dualismo tra Nord e Sud e la polarizzazione tra inclusi ed esclusi, tra competitivi e soccombenti. E sono macigni pesanti che non spariscono in poche settimane. Così come lo è il triste podio che ci vede come secondo Paese più vecchio del mondo nel momento in cui i costi del welfare sono messi in discussione in tutto l’Occidente.

Tuttavia ci sono segnali sparsi. Solo segnali, certo. Comunque una rapsodia per buone notizie tutta da ascoltare.

La produzione industriale, nell’Italia seconda manifattura europea, è in ripresa: a dicembre ha segnato un vero balzo (+6,6% su base annua), sembra indicare come gli impianti stiano aumentando il livello di saturazione e girino a ritmi migliori che nel passato quando c’era il buio della recessione. C’è anche un po’ questo dietro alla revisione al rialzo del Pil del 2016 ormai prossimo all’1% (dato raggiunto se si considera l’indicatore destagionalizzato).

L’export segue questa tendenza: ha chiuso un anno record con il miglior avanzo commerciale degli ultimi 25 anni (51,6 miliardi) con il boom di vendite per 417 miliardi. Con la buona notizia che la Germania è il luogo dove più che mai finiscono i semilavorati italiani (aumentati del 10,3%) . E ciò conferma l’integrazione delle catene del valore e il peso che può avere nel presente e nel futuro l’industria 4.0 dove i confini spariscono per lasciare spazio e produzioni integrate, sbocco naturale di beni made in Italy ma anche made in Europe.

Resta da capire se la svolta protezionista dell’America porterà con sé un danno da dazi che può oscillare tra 800 milioni e 1,6 miliardi (a seconda delle stime) sui prodotti italiani destinati a quel mercato; ma non è ancora stimabile quanto l’altra svolta trumpiana, sul boom di investimenti infrastrutturali interni, potrà aprire spazi di mercato alle eccellenze italiane del settore (e non sono poche). L’ultima delle buone notizie, in ordine di apparizione, è il dato sulle vendite di capannoni industriali: dal Piemonte al Friuli Venezia Giulia il mercato del Nord Italia è in grande fermento con un aumento delle compravendite superiore al 18%. L’edilizia, è noto, è il punto più debole dell’economia italiana ed è anche il settore che più di altri fa da volano a investimenti nei comparti collegati e per questo è il vero catalizzatore della ripresa economica. Dai mutui arriva un segnale importante: dopo due anni di valori con il segno meno il 2016 si è chiuso con un +1,9% di crescita dello stock dei mutui per abitazioni; resta forte il peso delle surroghe di prestiti già in essere, ma si è scongelato anche il mercato delle nuove sottoscrizioni. Tra l’altro, secondo il Cresme, dopo nove anni di arretramento, sempre nel 2016 per la prima volta si registra un +2% nelle costruzioni di edilizia residenziale e un +2,9% per quella non residenziale, con un vero boom nella costruzione di capannoni industriali (+11,9%). Ancora i capannoni, quindi. E ciò significa investimenti, sviluppo, crescita.

Investimenti che sono esplosi con i bonus legati al progetto di Industria 4.0 che ha consentito (e l’operazione è ancora in corso) di cambiare pelle agli impianti e di compiere finalmente quell’avvio di upgrading tecnologico suggerito da anni da tutti gli analisti del caso-Italia. I macchinari, una delle eccellenze del made in Italy, tra l’altro, hanno registrato un vero boom nelle esportazion i verso il mercato tedesco (+8% per i robot e 28% per i prodotti in metallo). A inizio anno si era interrotto il volume di investimenti perché la normativa su super ammortamento e iper ammortamento era fonte di incertezze. Ora, chiarite le regole, c’è da aspettarsi un effetto-molla negli acquisti (peraltro, dato Ucimu 2016, già tornati ai livelli del 2008).

Non c’è solo la spinta data da Industria 4.0. C’è un atteggiamento diverso rispetto al ruolo strategico dell’Italia: Amazon raddoppia a Rieti con 150 milioni, FedEx punta su Malpensa con 15, Microsoft fa la nuova sede a Milano con 20, Apple guarda al centro ricerca di Napoli per realizzare il centro di sviluppo delle app per l’Europa, i cinesi investono sul porto di Venezia, Barilla raddoppia l’impianto hi tech con 50 milioni, Whirlpool scommette su Fabriano con 14 milioni per l’impianto 4.0. Solo per citare gli ultimi in ordine di tempo e per non parlare del boom legato all’automotive. A Piazza Affari si festeggia il pieno di utili per le imprese non bancarie con oltre 23 miliardi, un dato che non si vedeva dal 2010.

Il numero dei fallimenti, angosciante rosario quotidiano sempre in crescita durante la recessione, è tornato ai livelli pre crisi almeno nell’industria manifatturiera, settore dove sono calate vistosamente anche le sofferenze bancarie: nel complesso sono fallite 13mila imprese con un calo dell’8,5% sul 2015 che già era più basso del 6,1% rispetto all’anno del record, il 2014. Anche il numero delle liquidazioni (85mila) è tornato assai prossimo ai livelli pre crisi. In parallelo stanno aumentano i finanziamenti all’impresa da parte delle banche, vero nodo cruciale del capitalismo bancocentrico del nostro Paese: per il credito resta il macigno del tema delle sofferenze che tuttavia è in fase di soluzione, sia per le scelte fatte dal Governo con il decreto sulle banche, sia per la discussione che si è aperta in Europa per rendere meno arbitrari i criteri di valutazione della solvibilità degli istituti, evitando criteri che premino le banche attive sulle speculazioni e penalizzino gli istituti più tradizionalmente legati allo sviluppo dell’economia reale.

Il quadro in miglioramento non può far dimenticare il terremoto che ha sconvolto il cuore del cuore della penisola e, oltre al carico di lutti e di dolore, ha un indubbio impatto sull’attività economica dell’area (dall’agroindustria al turismo) con almeno 23 miliardi di danni stimati dalla Protezione civile. Tuttavia sarebbe ipocrita non cogliere come, nel complesso, l’attività turistica in Italia stia vivendo un vero boom con oltre 55 milioni di arrivi (+6,6%), con una crescita tripla rispetto all’area di riferimento del Sud Europa e doppia rispetto all’intera crescita globale del settore. È un buon segnale anche il record di viste ai musei e ai luoghi della cultura (45 milioni di presenze) con incassi cresciuti in un anno del 12%, a 172 milioni. Se la cultura si fa “industria” i risultati arrivano anche se è ancora poca cosa rispetto al reale potenziale.

Segnali, indizi come lo sono le foglie sparute che vedono i marinai sull’acqua, quando la costa non è lontana. Qualora la metafora si rivelasse corretta, sarebbe un delitto se le isterie della politica impedissero a chi è sulla coffa della nave Italia di poter gridare: «Terra!»

© Riproduzione riservata