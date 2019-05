Inpgi, ok alla riforma. Contributo di solidarietà per pensioni sopra i 38mila euro

Al traguardo la riforma dell'Inpgi, l'ente nazionale di previdenza dei giornalisti. I ministeri del Lavoro e dell'Economia, cui è affidata la vigilanza sull’istituto, hanno approvato oggi il riassetto previdenziale varato dal Consiglio di Amministrazione Inpgi il 28 settembre scorso, «condividendone l'impianto complessivo sul piano sostanziale», informa una nota diffusa dall’Inpgi, i

ministeri hanno dato il via libera «agli interventi correttivi del regime previdenziale dell'ente, deliberati per garantire la sostenibilità della gestione nel medio-lungo periodo».

Le misure principali della riforma

Nel contempo, è stata approvata l'introduzione di un contributo di solidarietà da applicare, in via temporanea e per la durata di 3 anni, a tutti i trattamenti di pensione erogati dall'Inpgi con importo pari o superiore ai 38mila euro lordi annui, con percentuali crescenti in base alle diverse fasce reddituali. La misura costituisce «una efficace attuazione del principio di equità intergenerazionale»», in linea desione con «i criteri esposti in proposito dalla Corte costituzionale». Gli interventi correttivi proposti dall’Inpgi su richiesta dei ministeri vigilanti costituiscono un' integrazione all’autoriforma del 2015 - e prevedono il rialzo dell’età pensionabile (l’età anagrafica richiesta per la pensione di vecchiaia viene elevata a regime a 66 anni e 7 mesi); il passaggio al calcolo contributivo per le contribuzioni successive al 1° gennaio 2017, la modifica dei requisiti di accesso alla pensione d'anzianità (progressivo innalzamento dell'anzianità contributiva fino ad arrivare nel 2019 a 40 di

contribuzione con 62 anni di età)e la riduzione delle misure di salvaguardia.

Macelloni: «Il risanamento è partito, l’Inpgi non fallirà»

«Il percorso di risanamento dell'Inpgi è partito. La riforma - ha commentato la presidente Marina Macelloni - consentirà all'Istituto di garantire la sostenibilità dei conti nel lungo periodo e quindi di rimanere anche in tempi difficili un presidio autonomo a tutela dell'informazione in Italia. L'Inpgi non fallirà, non sarà commissariato nè tantomeno confluirà nell'Inps. Questo obiettivo importante è stato raggiunto grazie al lavoro e al senso di responsabilità di tanti». Quanto al contributo di solidarietà, approvato dai ministeri nonostante le polemiche costituisce «un piccolo sacrificio che però restituisce a tutta la categoria il senso di una solidarietà tra generazioni indispensabile in un

momento difficile come questo».



