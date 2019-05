Pensioni, Poletti a confronto con i sindacati: «Ape al via da maggio»

«Abbiamo predisposto un piano di lavoro condiviso per affrontare tutte le problematicità a partire dalla previdenza. Rimane il metodo utilizzato per arrivare al verbale da cui sono scaturite le misure inserite nella legge di Stabilità». Il ministro del Lavoro Giuliano Poletti sintetizza così il primo incontro con i sindacati per l'avvio della fase due del confronto sulla previdenza dopo il verbale d'intesa sul sistema pensionistico siglato il 28 settembre scorso.

Il ministro conferma: «Ape utilizzabile a partire da maggio»

Molti temi sul tavolo, dall'adeguatezza delle pensioni per i più giovani all'attuazione dei provvedimenti avviati con la Legge di Bilancio. Come l'aumento della quattordicesima alle pensioni basse, o l'Anticipo pensionistico, lo strumento previdenziale per andare in pensione di vecchiaia con 3 anni e 7 mesi di anticipo, su cui Poletti conferma l’impegno «a renderlo utilizzabile a partire da maggio». Per il 1 marzo è fissato il prossimo tavolo sui decreti attuativi relativi alla Ape social e volontaria. Altri appuntamenti nel mese di marzo verteranno sulla fase due delle pensioni a partire dalle politiche attive, ammortizzatori e lavoro. Nel confronto sarà dato spazio anche alla riforma dei voucher e, assicura il ministro, «al tema della governance dell'Inps e Inail».

Da bocciatura bilancio Inps nessuna conseguenza per i cittadini

Su questo fronte, la mancata approvazione del bilancio Inps da parte del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'ente previdenziale non comporta per il ministro «alcuna conseguenza per chi percepisce le prestazioni erogate dall'Istituto né implica l'esigenza di interventi sul sistema previdenziale. Le prestazioni sono infatti decise dal Parlamento e dal Governo ed è il bilancio dello Stato che le garantisce attraverso specifiche coperture della spesa previdenziale». Poletti è poi tornato a sottolineare che «il sistema previdenziale italiano è assolutamente in equilibrio e molto più sostenibile di quelli di altri Paesi: non richiede, quindi, nuovi interventi».

La soddisfazione dei sindacati

Soddisfatti i sindacati. «È stato un incontro metodologico ma importante – spiega la leader della Cgil Susanna Camusso - perché' di rinvio in rinvio non si iniziava mai la discussione. Abbiamo definito come chiudere la fase 1 con la stesura dei decreti applicativi delle norme contenute nella legge di bilancio e abbiamo definito una serie di incontri su pensioni e lavoro» che si dovrebbero tenere il 9 e il 23 marzo. «Abbiamo sottolineato - prosegue- come il tema della governance dell'Inps debba trovare una soluzione e il ministro sia impegnato a dare una risposta». Per la leader Cisl Annamaria Furlan «è stato confermato il metodo che ci ha portato al verbale di accordo, un metodo positivo e vincente». Per il leader della Uil Carmelo Barbagallo siamo di fronte ad una tabella di marcia che ha un «velocità decente visto il panorama politico».

© Riproduzione riservata