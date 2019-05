Ue, Tajani: non solo pilastro rigore, serve anche crescita

«Non possiamo pensare di avere solo il pilastro del rigore e non quello della crescita. Su questo l’Europa è sembrata debole». Lo dice il presidente

dell’Europarlamento Antonio Tajani in un forum all’Ansa. Per Tajani, ad ogni modo, «l’Europa comunica male». Il Piano Juncker, ad esempio «non è stato comunicato abbastanza bene, deve essere rinforzato». E in generale «bisogna comunicare meglio ai cittadini le opportunità che l’Europa offre». Quanto all’ipotesi circolata di possibili dimissioni del presidente della commissione Ue Jean Claude Juncker, «la notizia non mi sembra fondata - ha detto Tajani - l’ho incontrato tante volte negli ultimi giorni e Juncker mi ha parlato del futuro anche a lungo termine, non mi sembrava intenzionato a lasciare».

Tajani: non accettiamo insulti, Malloch non gradito

Il presidente del Parlamento europeo, rispondendo ad una domanda sulle voci di una possibile candidatura di Ted Malloch (noto per le sue posizioni molto critiche nei confronti della Ue, definita «non democratica e anti-americana») come nuovo ambasciatore Usa a Bruxelles, non ha nascosto la sua contrarietà a questa ipotesi. «Siamo disponibili ad ascoltare tutti i consigli e tutte le critiche - ha detto - ma non siamo sottomessi a nessuno, non prendiamo ordini da nessuno, non siamo disposti ad accettare insulti da persone che probabilmente non conoscono l’Unione Europea e che il parlamento europeo ha dichiarato non gradite».

«Amici degli Usa, ma Ue non prende ordini»

«Gli Usa rimangono il maggiore interlocutore dell’Europa a livello mondiale, e siamo amici degli Usa», al di là dei presidenti, ma, «non siamo sottomessi a nessuno e non prendiamo ordini da nessuno» ha precisato il presidente dell’Europarlamento, aggiungendo comunque di voler aspettare le prime mosse sull’Europa della nuova amministrazione Trump per formulare un giudizio. In particolare, dopo aver manifestato la sua soddisfazione per l’accordo commerciale sottoscritto con il Canada, «migliorato grazie all’Europarlamento», Tajani, per quanto riguarda gli Usa, ha preso tempo: «Vediamo - ha dichiarato - quale sarà effettivamente la posizione vera di Trump sul fronte commerciale». È emersa una posizione protezionista, ma

«dobbiamo impedire che i nostri interlocutori parlino con ognuno dei 27, il che significa indebolire» l’Ue nel suo complesso.

«Fondo Ue da 1 milione per le vittime del sisma»

Tajani non ha mancato di affrontare anche il capitolo del sisma che ha colpito l’Italia centrale, ricordando che i danni stimati ammontano a circa 23 miliardi di euro. «Il fondo di solidarietà - ha spiegato - potrà essere utilizzato per circa un miliardo di euro, grazie all’ottimo lavoro della protezione civile nel presentare la mappa dei danni in breve tempo. Già sono stati erogati 30 milioni di anticipo». Tajani ha aggiunto che «la commissaria responsabile ha deciso di incrementare i fondi strutturali che spettano all’Italia di 200 milioni da utilizzare per il terremoto. L’orientamento

adesso, dopo una proposta della Commissione e il parlamento sta andando in questa direzione, è che le varie regioni potranno utilizzare i fondi già ricevuti senza l’obbligo del co-finanziamento, ossia il cento per cento di fondo europeo.

Quindi possiamo avvicinarci ad un altro miliardo».

«Sui migranti rischiamo milioni arrivi»

Altro tema delicato affrontato da Tajani, quello dei migranti. «Se non si affronta il problema Africa, la siccità, la malnutrizione, noi avremo milioni e milioni di africani che spingeranno» per entrare in Europa «e non basteranno dighe e muri» ha detto il presidente del parlamento europeo, che ha ammonito: «Dobbiamo investire miliardi e miliardi» in Africa. Non solo. Tajani ha sottolineato anche la necessità che «l’Ue compia un passo in avanti sul fronte della difesa comune», sottolineando che «c'è bisogno di una politica di difesa comune per arrivare poi a un esercito comune per i grandi interventi come le missioni di pace».

