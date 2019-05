Una perdita di reputazione che non possiamo permetterci

Ci sarà tempo fino ad aprile, ma non per questo il Governo potrà indugiare più di tanto. L’avvio di una procedura d’infrazione per disavanzo eccessivo, motivata dal mancato rispetto della «regola del debito», è un precedente da evitare con cura. Non tanto e non solo per gli effetti in termini “pratici”, se si guarda cioè solo alle eventuali sanzioni (peraltro finora mai applicate), quanto soprattutto per quella perdita di reputazione sui mercati finanziari paventata dal ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan. Un vulnus in termini di credibilità e di immagine, prima di tutto, che replicherebbe lo scenario dell’ottobre 2009: l’Italia entrò nel girone dei paesi sotto speciale osservazione, in conseguenza dell’apertura di una procedura per deficit eccessivo ai sensi dell’articolo 126 del Trattato. L’uscita venne decretata dalla Commissione Ue nel maggio del 2013, e sancì il ritorno del nostro Paese nel raggio di azione del cosiddetto «braccio preventivo» del Patto di stabilità, quello per intenderci che ha aperto la strada alla flessibilità concessa da Bruxelles nel 2015-2016 per 19 miliardi.

Il malaugurato rientro nel «braccio correttivo», oltre a precludere concessioni di sorta impone un percorso stringente di rientro. Lo spauracchio dunque non è rappresentato dalle sanzioni. Nel luglio dello scorso anno, la Commissione Ue ha deciso ad esempio di non “multare” Spagna e Portogallo, “colpevoli” di non aver ridotto il deficit come richiesto. Motivazione: si è tenuto conto delle circostanze eccezionali indotte dal persistere della congiuntura sfavorevole e degli sforzi effettuati in direzione delle riforme strutturali. In caso contrario, sarebbero scattate sanzioni fino allo 0,2% del Pil. Nel 2003, quando a violare il Patto di stabilità furono due paesi del calibro di Francia e Germania, la procedura venne congelata e non ci fu alcuna sanzione. Come dire che finora quest’arma è stata brandita da Bruxelles più sotto forma di «moral suasion» che di pedissequa osservanza alle regole europee. Ora però è in gioco la regola del debito, e la questione potrebbe complicarsi, stante la persistente insofferenza dei paesi “rigoristi” ad accettare ulteriori “sconti” nei confronti di un paese che vede il suo debito crescere dal 2008. Per questo, la Commissione Ue ha bisogno di segnali concreti.

Ridurre quest’anno il disavanzo strutturale (se pure di due soli decimali) in direzione dell’obiettivo di medio termine (il pareggio di bilancio) è considerata una precondizione essenziale, assimilata a un «fattore rilevante» che pesa nel giudizio sul rispetto della regola del debito. Il percorso si applica ai paesi con debito superiore al 60% del Pil, non in linea con il timing di riduzione fissato dalla disciplina di bilancio europea (un ventesimo l’anno nella media del triennio di riferimento). Nel caso in cui, per ragioni per buona parte connessa all’attuale, delicatissimo passaggio politico, non si desse corso all’aggiustamento richiesto, sarebbe ben difficile evitare il passo successivo. Il tutto anche al netto delle circostanze attenuanti, che autorizzano deviazioni temporanee in presenza di prolungate fasi recessive o di eventi eccezionali al di fuori del controllo dei governi (le calamità naturali).

Il combinarsi della perdita di reputazione sui mercati, con annesso il rischio di aumento dello spread e della spesa per interessi (argomenti che finiranno nel tritacarne della campagna elettorale) e degli effetti immediati (tra questi il ritorno nel braccio correttivo del Patto di stabilità) vanno nella stessa direzione: evitare appunto il precedente.

© Riproduzione riservata