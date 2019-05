Decreto sud, via libera definitivo del Senato: è legge

Via libera definitivo del Senato al decreto legge sul Mezzogiorno. I voti a favore sono stati 122, i contrari 44, gli astenuti (che in Senato “valgono” come voto contrario) 50. Il provvedimento doveva essere convertito entro il 28 febbraio. L’Aula di Palazzo Madama ha concluso stamattina la votazione sugli emendamenti presentati al decreto legge sul Mezzogiorno senza accogliere modifiche rispetto al testo arrivato dalla Camera. «Il decreto affronta sì questioni specifiche, ma che hanno un respiro nazionale e rappresenta un tassello importante di quella nuova politica per il Meridione inaugurata dal Governo Renzi e portata avanti con convinzione dal Governo Gentiloni» ha dichiarato il Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno Claudio De Vincenti, dopo il via libera del Senato alla conversione del decreto.

Larga maggioranza ha approvato il Decreto #Sud con misure importanti per il lavoro, la tutela ambientale e la promozione degli investimenti – Paolo Gentiloni(PaoloGentiloni)

Le norme sull’Ilva

Tra le diverse misure previste dal provvedimento ci sono quelle relativi al gruppo Ilva. L’articolo 1 riguarda il risanamento ambientale dell’Ilva, la tutela della salute dei cittadini di Taranto, la maggiore tutela dei lavoratori nella fase che accompagna la cessione. In particolare sono stanziati 10 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019 per sostegno e assistenza alle famiglie disagiate di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montesemola. Sono poi stanziati 50 milioni per per il 2017 e 20 per il 2018 per l’ammodernamento tecnologico dei dispositivi medico-diagnostici delle strutture sanitarie e 24 milioni per circa 3500 lavoratori in Cig.

Rafforzato il credito di imposta

Ma il decreto legge contiene norme in una serie di settori: a partire dal rafforzamento del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nelle regioni meridionali: 45% per le piccole imprese, 35% per le medie e 25% per le grandi. Incremento possibile grazie ai fondi stanziati nella legge di Bilancio: 617 milioni all’anno per 4 anni.



È prevista poi la nomina di un commissario straordinario per rispondere alle procedure di infrazione europee (2004/2034 e 2009/2034) e alla condanna della Corte di Giustizia Ue per la realizzazione e l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione rilevate in varie regioni. Per questo

capitolo lo stanziamento è di 800 milioni già disponibili. Ed è incrementato di 50 milioni il 2017 per il Fondo per le non autosufficienze.

Procedura negoziata per i lavori del G7 di Taormina

Nel Dl si prevede inoltre il ricorso alla procedura negoziata per i lavori relativi al G7 di Taormina e la possibilità per l'Agenzia per la coesione territoriale di stipulare convenzioni ad hoc con le società in house delle amministrazioni dello Stato, con l’obiettivo di rafforzare l'attuazione della programmazione 2014-2020.

