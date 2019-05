Deroghe speciali per giornalisti che usano droni: l’appello dal Roma Drone Campus

I droni stanno prendendo sempre più piede nel giornalismo e si discute sul confine tra diritto di cronaca e leggi in vigore. Perché riprese assolutamente illegali hanno consentito di svelare verità nascoste, come è accaduto negli Stati Uniti durante gli scontri tra indiani e polizia sulla realizzazione di un nuovo oleodotto. Immagini che hanno sempre documentato reati ambientali altrimenti impossibili da svelare. In Italia il drone journalism si sta sviluppando e anche trasmissioni come “Chi l’ha visto” hanno iniziato a utilizzarli.

Si chiedono deroghe per usi giornalistici

«Sarebbe necessario - ha proposto Luca Masali, direttore della rivista di settore Dronezine, ospite del Roma Drone Campus 2017 - introdurre nei regolamenti Enac deroghe per usi giornalistici, per tutelare il diritto di cronaca restando nel rispetto della sicurezza». Il boom dei droni è un fenomeno tecnologico e sociale che ha inventato un nuovo mestiere, il drone journalism. E uno storytelling fatto grazie ai droni ha un impatto ambientale nullo, ma effetti fortissimi sulle news. Per esempio, secondo Masali, per tutelare il diritto di cronaca nel rispetto della sicurezza bisognerebbe garantire ai media permessi di volo speciali anche durante eventi e manifestazioni per i quali attualmente è assolutamente interdetto il sorvolo. Avere una telecamera volante, piccola, silenziosa e controllabile a qualche chilometro di distanza è chiaramente uno strumento che stuzzica la curiosità di qualsiasi giornalista. E che può dare risultati di notevolissimo impatto nelle news.

Anche i più piccoli possono essere strumento di lavoro per i giornalisti

Esiste una grande varietà di droni, «ma anche i più piccoli possono trasformarsi in uno strumento di lavoro per i giornalisti», ha spiegato Luciano Castro, presidente di Roma Drone. «A definirne la professionalità - ha aggiunto - è l'uso che se ne fa, non le caratteristiche del mezzo». Questo principio è anche alla base dei regolamenti dell’Enac, che ritiene necessarie le autorizzazioni per questi usi. Per usare un drone al di sotto dei 300 grammi non servono autorizzazioni, mentre al di sopra dei 300 grammi è necessario effettuare un corso di pilotaggio. Danilo Scarato di Quadricottero News, ha spiegato i confini della materia e ha anche mostrato le diverse tipologie di droni utilizzabili in campo giornalistico. È stato possibile anche assistere a una dimostrazione nel campo scuola del team di David Mariottini di Drone Arezzo srl, società specializzata in riprese video aeree con droni, tanto da lavorare per tv nazionali, documentari, cinema, video clip musicali, promozione turistica, spot .

I numeri del settore

Al Roma Drone Campus 2017 sono stati dati gli ultimi numeri del settore: sono 2.084 gli operatori abilitati alle operazioni non critiche, 506 gli operatori abilitati a svolgere operazioni critiche e 31 i centri di addestramento Sapr.

In arrivo il nuovo regolamento europeo

Entro la fine dell’anno arriverà un regolamento europeo sui droni. Nel frattempo, però, ci sono stati tre incidenti di droni sul Colosseo, uno ha addirittura scheggiato il monumento, come ha raccontato Sebastiano Veccia dell’Enac. «Per questo su richiesta del ministero dei Beni culturali abbiamo deciso di estendere ulteriormente le aree di interdizione al volo sulla città», ha spiegato Veccia. I voli illegali hanno riguardato anche il Vaticano, che è zona interdetta al volo . L’Enac ha spiegato che in generale si tratta di turisti che vogliono fare delle riprese a effetto e che a volte perdono il controllo del mezzo. L’Enac ha annunciato di aver intenzione di inserire una sorta di targa obbligatoria e adottare un sistema per tracciare il volo in tempo reale. Da giugno le prime sperimentazioni. Enac ritiene che nei luoghi più frequentati dai turisti del Belpaese, poi, andranno affissi cartelli informativi con le scritte “No Drone Zone” o “No Fly Zone” con l’obiettivo di scoraggiare gli usi impropri dei quadricotteri.

Applicazioni in agricoltura, sorveglianza e tutela dei beni ambientali

Accolti inizialmente come un costoso gadget tecnologico i droni sono oggi in grande crescita e hanno potenziali applicazioni nei settori più disparati, dalle riprese video all’agricoltura fino alla sorveglianza e la tutela dei beni culturali. Ma di usi ne compaiono sempre di nuovi grazie anche ai nuovi sviluppi tecnologici come il 'decollo' dei primi droni solari, capaci di aggirare uno dei talloni d’Achille di questi robot volanti: la scarsa autonomia. Uno dei filoni di sviluppo più recenti è proprio quello della maggiore autonomia di volo, con il 'ritorno' dei dirigibili-drone e l’arrivo dei primi droni solari capaci di restare in volo per una giornata intera, contro le 3 ore massime garantite al massimo da quelli a batterie.





Premiati i Vigili del fuoco

Alla manifestazione romana sono stati anche assegnati i Roma Drone Award. Tra i premiati anche i Vigili del Fuoco che hanno usato droni nelle operazioni di salvataggio a Rigopiano e ad Amatrice e alla Openjobmetis per aver avvicinato il mondo dei droni alle persone disabili.

