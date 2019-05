Commissione Ue: sul debito entro aprile l’Italia adotti «soluzioni credibili». Padoan: è nel nostro interesse

BRUXELLES - Pubblicando stamani l'atteso rapporto sull'indebitamento pubblico italiano, la Commissione europea ha chiesto al governo Gentiloni di approvare entro aprile le misure necessarie per ridurre dello 0,2% del prodotto interno lordo il deficit strutturale, e così evitare una procedura per debito eccessivo. La presa di posizione dell'esecutivo comunitario, in linea con le attese della vigilia, verrà valutata entro due settimane a livello tecnico dagli stati membri.

STIME DIVERGENTI SUL DEBITO

Debito e deficit pubblico dell'Italia in percentuale del Pil

«Il rapporto conclude che, se ulteriori misure del valore di almeno lo 0,2% del prodotto interno lordo, le quali il governo italiano si è impegnato ad adottare entro aprile 2017, non fossero entro quella scadenza credibilmente adottate (credibly enacted, in inglese) (…), il criterio del debito verrebbe considerato non rispettato», si legge nella documentazione che la Commissione europea ha pubblicato stamani qui a Bruxelles alla fine di una riunione del collegio dei commissari.

Nel caso di mancato rispetto di queste condizioni, aggiunge la Commissione europea, l'eventuale apertura di una procedura per debito eccessivo verrebbe valutata in maggio, in occasione della pubblicazione delle previsioni economiche di primavera.

Il rapporto debito/Pil si è «finalmente stabilizzato ma è interesse nazionale ridurlo con un aggiustamento contenuto del percorso di consolidamento», ha scritto su Twitter il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan dopo la diffusione del rapporto Ue sul debito. Un rapporto preparato dai servizi tecnici dell'esecutivo comunitario dopo che recenti dati hanno mostrato come il debito pubblico italiano sia sopra al 130% del Pil da quattro anni.



Le regole comunitarie prevedono che un Paese ad alto debito debba ridurre l'indebitamento di un ventesimo all'anno, salvo la presenza di fattori eccezionali che in questa circostanza sono state premianti. Nel suo comunicato, la Commissione europea fa notare di lasciare all'Italia sufficiente tempo per decidere e promulgare le misure necessarie per ridurre il deficit strutturale. Lo sguardo di Bruxelles corre alla difficile situazione politica italiana.

Da giorni, ormai, l'establishment politico italiano dibatte sul se e sul come della manovra chiesta da Bruxelles. Il nodo sta provocando tra le altre cose una spaccatura nel Partito democratico, che sostiene il governo Gentiloni. A titolo di confronto, lo 0,2% del Pil, pari a 3,4 miliardi di euro, è un ammontare di poco inferiore al debito accumulato da due società municipali romane, l'Atac e l'Ama. La decisione di oggi è acccomodante nei confronti dell'Italia.



In queste ultime settimane, la Commissione europea è stata in ambasce. Da un lato, vuole esigere il pieno rispetto delle regole di bilancio, anche per evitare rimostranze da parte dei paesi membri più rigorosi. Dall'altro, è sensibile alla situazione politica italiana. In un delicato anno elettorale - si vota in Olanda, Francia e Germania - l'esecutivo comunitario ha deciso di dare tempo al governo italiano per promulgare le nuove misure di risanamento pur di evitare di provocare nuova instabilità politica.



Sempre stamani, la Commissione europea ha pubblicato un rapporto sugli squilibri macroeconomici. Ancora una volta, e non poteva essere altrimenti, l'alto debito e la bassa competitività dell'Italia hanno indotto Bruxelles a considerare che il paese è oggetto di uno squilibrio eccessivo. Il Paese tornerà ad essere analizzato in maggio sulla scia del nuovo programma nazionale delle riforme. Segnata da squilibrio (non eccessivo questa volta) è anche la Germania, per via del suo elevato surplus delle partite correnti.

