La Juventus chiude la pratica Porto: 2-0 e quarti ipotecati

Diciamolo subito, tanto per toglierci il dubbio: quando si gioca in dieci contro undici a dover fare i miracoli è di solito chi ha l'uomo in meno. Per questo motivo il primo tempo della Juventus, che dal 27esimo ha potuto usufruire del vantaggio numerico dopo l'espulsione per doppia ammonizione del terzino sinistro del Porto, Telles, non può essere giudicato in modo particolarmente positivo. Vero che sono arrivate tre chiare occasioni da gol con Kedira, Higuain (miracolo di Casillas) e soprattutto con Dybala, che allo scadere del tempo ha colpito il palo della porta avversaria. Ma l'espulsione di Telles lasciava ai bianconeri parecchi spazi da sfruttare in fase di attacco.

I tifosi del Porto (Reuters / Miguel Vidal Livepic)

Purtroppo per i tifosi juventini la squadra di Allegri nei primi 45 minuti la superiorità è stata finalizzata soprattutto al controllo del gioco, più che alla pericolosità in fase di attacco. Insomma, Buffon e compagni sono almeno in parte caduti nella trappola portoghese: una trappola fatta di passaggi continui e rallentamento delle fasi di gioco. Un po' come accaduto con la Francia nella finale dell'Europeo.



Per capire meglio lo svolgimento della gara si deve così arrivare al secondo tempo, che inizia con l'ammonizione (giusta) a Lichsteiner e con la Juventus che continua ad appoggiare le proprie trame offensive su Dybala che, con la sua rapidità e facilità di tiro, è in grado di creare più di qualche imbarazzo alla difesa del Porto.



Allegri dà istruzioni a Cuadrado (EPA/JOSE COELHO)

Tuttavia i primi minuti della ripresa trascorrono senza che la Vecchia Signora riesca ad accelerare il gioco e a prendere un chiaro vantaggio sugli avversari. Sembra quasi che il pareggio sia un risultato ritenuto soddisfacente, mentre contro un Porto obiettivamente più debole e per di più con un uomo in meno sarebbe obbligatorio cercare di chiudere subito la pratica della qualificazione. Cosa che potrebbe accadere strada facendo, ma almeno fino a questo punto (13esimo del secondo tempo) non è stato così. Anche perché Kedira, rispetto a quanto potrebbe fare visto lo schieramento delle due squadre, potrebbe giocare almeno venti metri più avanti e creare continue sovrapposizioni con le tre punte. Invece staziona in una posizione più portata alla copertura che alla fase offensiva.



Leonardo Bonucci in tribuna durante Porto-Juventus allo stadio Dragao

Il Porto dal canto suo cerca soprattutto di far trascorrere il tempo, girando molto il pallone e sperando in un'azione improvvisa che possa portare al gol-sorpresa. Senza trascurare però di ricorrere a interventi molto ruvidi per bloccare gli scambi della Juventus già all'altezza della linea di metà campo.



Al 21esimo della ripresa bel tiro di Higuain, imbeccato da Dybala, che sfiora la porta difesa da Casillas. Subito dopo Allegri sostituisce Cuadrado con Pjaca: di fatto nulla cambia perché le caratteristiche dei due giocatori (entrambi capaci di saltare l'uomo) sono molto simili. Forse un po' di mancanza di coraggio da parte dell'allenatore bianconero, che avrebbe potuto scegliere un assetto più offensivo per cercare di rompere la ragnatela con cui i portoghesi cercano di addormentare la partita.



Dani Alves subito dopo il 2 a 0 Juve /(AFP PHOTO / MIGUEL RIOPA)

Ma come spesso accade nel calcio, è proprio Pjaca (prima rete con la maglia della Juventus) a sbloccare il risultato: il pallone che gli arriva è un po' regalato da un difensore del Porto, ma vale il gol del vantaggio bianconero al 26esimo minuto. Sono le classiche situazioni in cui un allenatore passa dalle possibili critiche agli elogi per aver azzeccato la sostituzione. Questa volta, ad Allegri, è andata bene: ma è anche giusto chiarire che nessun allenatore, facendo un cambio, ha la certezza che quel giocatore la butti dentro dopo 5 minuti. Capita, ma non è questione di scienza calcistica.



A questo punto la partita, almeno sulla carta, si mette ulteriormente in discesa per i bianconeri, con i portoghesi che saranno costretti a lasciare più spazi nel tentativo di recuperare.



Ma questa, per Allegri, è senza dubbio alcuno la serata dei cambi: dentro Dani Alves, e pronti via è proprio lui a raddoppiare. L'uno-due in soli tre minuti chiude di fatto la partita, e mette una serissima ipoteca sul passaggio del turno visto che al ritorno, allo Stadium, a Buffon e compagni basterà non esibirsi in un suicidio di massa per approdare ai quarti.



Buffon e Casillas a fine partita (Reuters / Miguel Vidal Livepic)

Gli ultimi minuti trascorrono con i portoghesi più impegnati a cercare di non prendere il terzo gol, per coltivare qualche pur flebile speranza sulla gara di ritorno, che a provare ad accorciare le distanze. A tre minuti dalla fine Pjaca mette praticamente in porta Kedira, che però sbaglia in modo incredibile il gol del tre a zero. Liberato da compiti difensivi il tedesco, spostandosi più avanti, dimostra di avere i piedi buoni e di non aver usurpato nulla quando l'hanno preso per sostituire Andrea Pirlo. Peccato che Allegri di solito lo impieghi più come uomo di contenimento che non come tessitore del gioco nella fase avanzata.



Due minuti di recupero non cambiano nulla: da registrare al novantesimo l'ingresso di Marchisio al posto di Dybala, ma 120 secondi sono troppo pochi perché il neo entrato possa dare ad Allegri la tripletta dei cambi-gol. Risultato più che positivo, ma è bene dire che non sempre nel prosieguo della Champions la Juventus troverà il Porto e giocherà con l'uomo in più.



Proprio per questo motivo, al di là del risultato, sospendo il giudizio. In attesa di avversari che possano davvero mettere alla frusta i bianconeri.

