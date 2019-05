Rossi (Bankitalia): «Lo sviluppo non si fa con il debito»

Per rispettare le indicazioni europee «vale la pena di fare la manovra»: è quanto ha affermato il direttore generale della Banca d’Italia Salvatore Rossi nell’intervista di ieri sera a diMartedì (La7). Rossi ha precisato infatti che «lo sviluppo economico nel medio e lungo termine non si fa con il debito pubblico, non c’è niente da fare, la storia ce lo insegna in modo conclamato quindi il rigore fiscale, quando non uccide il paziente, è necessario».

Rossi ha anche risposto a una domanda sulle conseguenze di un’eventuale uscita dell’Italia dall’euro. «I cittadini sanno per certo che i loro risparmi denominati in euro poi sarebbero convertiti in lire nuove e queste sarebbero ovviamente svalutate perché l’Italia è un paese svalutazionista di tradizione e storia inflazionistica», ha spiegato. A suo parere «premesso che l’Europa vive momento difficilissimo, il più difficile dalla fine della guerra, fare l’euro senza avere uno stato fu gettare il cuore oltre l’ostacolo, io ci ho creduto. Sta di fatto che questa idea ha funzionato bene per più di 10 anni». Ci è convenuto? gli è stato chiesto. «Sì - ha risposto - ad esempio i tassi di interesse in un paese come l’Italia che prima era un paese inflazionistico sono crollati a livello tedesco e questo ha portato tanto per cominciare un beneficio al bilancio pubblico, ma anche a chiunque abbia dei debiti».

Fumata nera intanto per la commissione d’inchiesta sul sistema bancario. Un via libera era atteso ieri ma al momento è tutto rimandato e, nella migliore delle ipotesi, il provvedimento arriverà in aula del Senato la settimana prossima. Ieri infine i responsabili del Comitato dei risparmiatori Azzerati dal salvabanche, ricevuti in Banca d’Italia, hanno avuto la rassicurazione che Via Nazionale si renderà parte attiva per favorire un incontro con Ubi, entro maggio, una volta concluso l’acquisto di Banca Etruria, Banca Marche e CariChieti.

