Mattarella in Cina: «Ampliare il nostro partenariato strategico»

«Questa visita ha un significato particolare, che è quello di ampliare il nostro partenariato strategico». Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella, oggi a

Pechino, durante un incontro con il presidente della Repubblica Popolare cinese, Xi Jinping. Il capo dello Stato ha più volte ricordato l’amicizia che lega l’Italia alla Cina, assicurando di considerare strategiche le relazioni con Pechino.

Xi Jinping a Mattarella: impegno per rapporti sempre più stretti

Un impegno personale «per promuovere un rapporto bilaterale ancora più alto» tra Roma e Pechino, lo ha assicurato il presidente della Repubblica

Popolare cinese, Xi Jinping, ricevendo oggi a Pechino il presidente Sergio Mattarella. Xi si è detto convinto che questa visita del presidente italiano sarà utile per avere in futuro rapporti ancora migliori e ha sottolineato come Italia e Cina siano «due civiltà millenarie che da sempre si affascinano e rispettano

reciprocamente». I due presidenti hanno presenziato alla firma di accordi di cooperazione tra Italia e Cina.

Sviluppare collaborazione a tutto campo

Oggi si apre «un nuovo capitolo nelle nostre già intense relazioni» e non solo in campo economico ma anche in quello culturale, ha detto il presidente Mattarella nel suo intervento al Forum Culturale italo-cinese e al Business Forum Italia-Cina. Il capo dello Stato ha assicurato che l’Italia intende «sviluppare una collaborazione autenticamente a tutto campo». In questo contesto l'Italia intende «concorrere alla costruzione di una 'Nuova via della seta'», alla quale il Governo italiano è molto interessato. Mattarella ha anche auspicato che la Cina «prosegua una politica di progressiva apertura economica e faciliti sempre più l'accesso degli operatori esteri al mercato cinese». Infine, secondo il presidente, l’Italia può offrire competenze in settori di grandi interessi per la Cina, «quali la sicurezza alimentare, la salute, le tecnologie ambientali, l’urbanizzazione sostenibile, la logistica, i trasporti».

Crescita dei flussi cinesi verso l’Italia

Il presidente Mattarella ha osservato con soddisfazione «la rilevante crescita di flussi cinesi verso l'Italia, una crescita che testimonia un'inversione di tendenza rispetto a un passato, anche recente, dove era la quota degli investimenti italiani in Cina a essere largamente prevalente». Un’inversione di tendenza che l'Italia interpreta, ha spiegato il capo dello Stato, come «il positivo risultato di un accresciuto apprezzamento da parte degli investitori cinesi». In sostanza un apprezzamento delle opportunità di crescita «offerte dal sistema Italia e della fiducia da essi riposta nelle riforme promosse dall'Italia per attrarre sempre maggiori investimenti esteri». Per questo, ha garantito Mattarella, le aziende cinesi «trovano e troveranno in Italia una destinazione sicura e un clima incoraggiante».

© Riproduzione riservata