Padoan: Ue apprezza riforme ma dobbiamo fare di più. Italia citata come esempio di buone pratiche

«Nella sua analisi annuale la Commissione Ue apprezza l'ampiezza delle riforme avviate e realizzate dai governi italiani in questi anni». Lo scrive su Twitter il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan commentando il giudizio espresso oggi da Bruxelles. «Gli effetti delle riforme - sottolinea Padoan - si vedono: la crescita è tornata, l'occupazione aumenta, il credito funziona meglio. Ma dobbiamo fare di più».

Debito va ridotto con aggiustamento contenuto

«Debito/pil finalmente stabilizzato ma è interesse nazionale ridurlo con un aggiustamento contenuto del percorso di consolidamento» scrive ancora su Twitter il ministro dell'Economia.

Padoan ritwitta Moscovici

Il ministro dell'Economia ha poi ritwittato quanto scritto dal Commissario Ue agli Affari economici, Pierre Moscovici: «Sono fiducioso - aveva sintetizzato (in italiano) il suo pensiero su Twitter Moscovici - che l'impegno del Governo italiano a prendere altre misure entro aprile sarà realizzato».

Il Mef: «Per Bruxelles importanti miglioramenti, Italia è esempio»

In un commento al documento Ue pubblicato sul proprio sito, il ministero del Tesoro sottolinea che Bruxelles «segnala importanti miglioramenti: nel mercato del lavoro, nell'educazione, nella semplificazione degli adempimenti burocratici e amministrativi, nel funzionamento della pubblica amministrazione, nel sistema giudiziario, nella formulazione del bilancio pubblico, negli strumenti per la gestione dei crediti in sofferenza delle banche - anche attraverso il miglioramento delle procedure per la gestione delle insolvenze e il recupero dei crediti». L'Italia, evidenzia ancora il Mef, viene inoltre citata «come esempio di buone pratiche a proposito della legge sulle Start-up e della strategia Industria 4.0». La Commissione segnala invece due problemi: «Il livello ancora alto di crediti bancari in sofferenza, che accennano a calare solo dal 2016 - scrive ancora il Mef - e divergenze tra le regioni sulla regolazione della cosiddetta 'economia collaborativa' il cui sviluppo è considerato cruciale dalla Commissione per promuovere la crescita della competitività».

«Ok a spese eccezionali, senza correzione tripla»

Nella relazione sul debito pubblico, la Commissione europea «riconosce la presenza di fattori che giustificano l'andamento attuale del rapporto debito/Pil, che si è stabilizzato ma non ha ancora invertito la tendenza degli ultimi anni» scrive ancora il Mef, aggiungendo che «la Commissione ritiene infatti che alcune spese siano da attribuire a cause di forza maggiore, in particolare il terremoto e il flusso di migranti». Di conseguenza, sottolinea il Tesoro, Bruxelles «segnala che per rispettare la regola del debito è sufficiente un aggiustamento del saldo strutturale pari allo 0,2% del prodotto interno lordo. Senza le cause di forza maggiore segnalate dal Governo alla Commissione, il rapporto debito/Pil avrebbe già assunto una traiettoria declinante. E se la Commissione non avesse riconosciuto la legittimità delle ragioni italiane - puntualizza ancora il Mef - l'esigenza di correzione dei conti sarebbe stata almeno tripla».

