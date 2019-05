Stadio Roma, decide Grillo: sì ma non a Tor di Valle

A poco è servito il tentativo di mediazione di Beppe Grillo sullo stadio della Roma. Dietro la richiesta di rinvio a venerdì dell’incontro fissato per oggi con i proponenti - il club giallorosso presieduto da James Pallotta e la società Eurnova del costruttore Luca Parnasi - si nasconde l’impasse dell’amministrazione di Virginia Raggi. Spaccata come al solito tra l’ala dialogante dei pragmatici sostenuti da Grillo e Davide Casaleggio e le proteste degli ortodossi, che chiedono l’annullamento della delibera di pubblica utilità varata dall’ex sindaco Marino nel 2014. E che sono cresciuti, nella base ma soprattutto tra i consiglieri: almeno 15 su 29 sarebbero ormai favorevoli allo stop. Ma dopo l'incontro con i M5S in Campidoglio Grillo ha detto di essere favorevole al progetto dello stadio, ma «non a Tor Di Valle» .

Su Twitter la risposta della società giallorossa: il presidente James Pallotta, in vista dell'incontro di venerdì in Campidoglio ha scritto: «Ci aspettiamo un esito decisamente positivo dall'incontro in programma venerdì. In caso contrario, sarebbe una catastrofe per il futuro dell'AS Roma, del calcio italiano, della città di Roma e francamente per i futuri investimenti in Italia».

Grillo: sì a stadio Roma, ma non a Tor di Valle

Sullo stadio della Roma «nessuno dice di no - ha spiegato il leader Cinquestelle - c'è una discussione sulla collocazione che attualmente è prevista in una zona a rischio idrogeologico. Si discute solo su dove farlo, magari in una zona non a rischio». E quindi «diciamo di sì - ha aggiunto - ma in una parte che non sia quella» di Tor di Valle, perché, ribadisce «è meglio farlo in una zona che non esonda».

Grillo, su stadio Raggi si sta cautelando: decisione in 48 ore

Dal Campidoglio frenano: «Ancora nessuna decisione». Per arrivare alla soluzione definitiva, nel pomeriggio si è tenuta una riunione di circa tre ore tra la maggioranza pentastellata e Grillo. Un vertice che avrebbe dovuto tenersi ieri e che è invece è saltato, facendo esplodere l’ira dei consiglieri. «La Raggi si sta muovendo a scopo cautelativo e farà una dichiarazione tra uno o due giorni: e così si chiuderà questa storia dello stadio in un modo o nell’altro», ha detto Grillo lasciando l’Hotel Forum per il Campidoglio.

Il comico dal blog: «Roma non è normale, è una bomba atomica»

A vertice in corso, è stato pubblicato sul blog un lungo post di Grillo sulla capitale. Una sorta di cahier de doléances, dal titolo “La situazione di Roma spiegata dal ragioniere Giuseppe Grillo”. Un «comune strano», la definisce il comico. Con un debito «di 15 miliardi» che «è un’allucinazione». Con «un flusso d’immondizia del 30% in più che in qualsiasi altra città in Europa». Priva di un piano urbanistico «da 50 anni», con un’evasione da Imu pari a 200 milioni, «2-3000 edifici di commercio che non sono neanche censiti», «190mila faldoni», «8.560 chilometri» contro i 1.700 di Milano, 25 partecipate «che perdono un miliardo e otto», di cui una con «8mila dipendenti e 2mila inabili al lavoro» (il riferimento è all’Ama, la municipalizzata dei rifiuti, dove il 25% ha i permessi ex legge 104). Una lunga excusatio non petita per arrivare al sodo: «Cosa pretendete dal Movimento Cinque Stelle? Cosa pretendete dalla Raggi?».



A Bergoglio: «Mi hai copiato il programma, ora dai una mano»

Occorre «una legislazione dello Stato che dica effettivamente se Roma è la Capitale d’Italia», sostiene Grillo (forse ignaro che la legge su Roma Capitale c’è già: il Dlgs ad hoc n. 156/2010, in attuazione della legge 42/2009). Serve «la mano di tutti», dice. Invocando persino l’aiuto del «Bergoglio ha dichiarato che vorrebbe pagare l’Imu: Bergoglio ti prego, mi hai già copiato tutto il programma, ora cerca di dare una mano a questa meravigliosa città. È anche giusto che tu partecipi, e ti daremo dei premi, ti faremo delle belle cose, ma dai una mano per favore Bergoglio, abbi pazienza».



De Vito: «Stiamo valutando tutti gli atti»

Lo sfogo di Grillo è funzionale a mettere una toppa all’impasse sullo stadio. Stamane il capogruppo Paolo Ferrara, vicino, come il presidente dell’assemblea capitolina Marcello De Vito, alla deputata Roberta Lombardi (che soltanto venerdì scorso aveva duramente criticato il progetto, definendolo «un piano di speculazione immobiliare») ha detto che quella nella maggioranza «io non la chiamerei divisione, ma differenza di opinione, e comunque è stata superata molto rapidamente. Il gruppo è unito e prenderà una decisione in modo compatto». «Si stanno facendo tutte le valutazioni», ha aggiunto, «le carte ci sono tutte. Noi abbiamo sempre detto di voler fare uno stadio nel rispetto della legge, se nell’ambito di queste valutazioni si troveranno i requisiti per poterlo fare lo faremo». Uscendo anticipatamente dal vertice con Grillo, De Vito ha aggiunto: «Se stiamo andando verso il no allo stadio? Stiamo valutando tutti

gli atti. Quando ci sarà una decisione lo comunicherà la sindaca».

M5s, comunicheremo decisioni a tempo giusto

«È stato un incontro costruttivo, in cui abbiamo parlato della città e anche dello stadio. Beppe ha illuminato ancora di più il Campidoglio. Le decisioni che sono

state prese verranno comunicate al momento giusto» ha detto il capogruppo del M5S in Campidoglio Paolo Ferrara dopo l’incontro con Grillo.

Le critiche della base e la fronda dei consiglieri

Non è sfuggito che ieri, tra gli attivisti del Tavolo urbanistica che hanno manifestato sotto Palazzo Senatorio consegnando una lettera per la sindaca in cui si invocava il ritiro della delibera Marino, ci fosse la sorella di De Vito, Francesca. Né che tre consiglieri siano scesi tra i manifestanti. Ciò che ripeteranno oggi a Grillo è la posizione della base, incredula per la giravolta sullo stadio rispetto alle posizioni del 2014. Quando gli eletti, a partire da Daniele Frongia e Virginia Raggi, contestavano ferocemente l’iniziativa. «Lo stadio della Roma (quando se lo compra) è un regalo al costruttore. Punto (il calcio è solo una scusa)», twittava l’attuale sindaca. Che insieme agli altri arrivò persino a presentare un esposto.

La morsa dei tempi

Tra la guerra di pareri (sovrintendenza capitolina versus soprintendenza del Mibact) e il fuoco incrociato delle consulenze legali - alcune delle quali, ma non tutte, in caso di dietrofront profilano il rischio di una causa multimilionaria per il comune - politicamente la questione si è fatta più che spinosa. La conferenza dei servizi si dovrebbe chiudere il 3 marzo e soltanto ai proponenti spetta la possibilità di chiedere una nuova proroga. Uno spiraglio che dipende dalle mosse dell’amministrazione, che nello scorso incontro era parsa più che soddisfatta della revisione del progetto presentata dalla As Roma: se davvero venerdì presenterà una controproposta capace di tenere insieme le diverse anime del Movimento (dunque taglio molto più consistente delle cubature del Business park e garanzie dell’ecosostenibilità del progetto) e “ricevibile” da club e costruttore o se deciderà di far saltare il tavolo.

I dubbi di Grillo. Il Pd: «No a tutto, giunta sprofonda»

Grillo si è fatto dubbioso. Chiaro il dilemma: dare un segnale alla base e agli eletti convinti che non possa farsi lo stadio ideale per il M5S oppure assicurarsi il consenso dei tifosi romanisti e di quanti si aspettano dalla giunta qualcosa di diverso dai “no”. Quello sulle Olimpiadi a molti ancora brucia. Per lo stadio sono in ballo quasi due miliardi di investimenti totalmente privati, di cui 460 milioni per le opere pubbliche connesse. Le opposizioni, Pd in testa, già attaccano: «No a tutto, la giunta Raggi sprofonda nel nulla più totale».

