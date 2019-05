Pratiche auto, cosa cambia con il Documento unico

Sarà una rivoluzione, ma cambierà poco. Almeno per il cittadino. Il decreto legislativo che ingloba nella carta di circolazione dei veicoli il certificato di proprietà (tranne per motorini e microcar, per i quali quest’ultimo documento non è mai stato previsto) porterà solo a un risparmio di 39 euro su un totale che oggi nel migliore dei casi è di 300. Il vero risparmio dovrebbe averlo lo Stato, delegando all’esterno pratiche che oggi non riesce più a svolgere. Resta però da chiarire dove e come saranno svolte le pratiche relative a ipoteche, pignoramenti, confische, fermi amministrativi e adempimenti legati a fallimenti.

Questa è la sintesi che si ricava dalle prime bozze del decreto legislativo atteso oggi al Consiglio dei ministri. Il Dlgs attua la sostanziale unificazione tra Motorizzazione e Pra, prevista nell’agosto di due anni fa dalla riforma Madia della pubblica amministrazione (legge 124/2015, articolo 8).

Come si fanno le pratiche oggi

Già oggi il cittadino precepisce una sostanziale unificazione: con lo Sportello telematico dell’automobilista (introdotto nel 2000 ed entrato completamente a regime nel 2004), la parte burocratica legata agli acquisti di auto e moto sia nuove (immatricolazione e prima iscrizione al Pra) sia usate (aggiornamento della carta di circolazione e trascrizione al Pra del passaggio di proprietà) si svolge in un unico luogo fisico.

Questo è appunto lo Sta, costituito materialmente da ciascun ufficio provinciale del Pra o della Motorizzazione e dalle agenzie private di pratiche auto connesse telematicamente agli archivi dei due enti. La parte propedeutica all’operazione (cioè l’autentica della firma del venditore) si può eseguire anche al Comune o da un notaio (che fino al 2005 era l’unico soggetto autorizzato ad autenticare questi atti).

Nella prassi, viste le carenze di personale della Motorizzazione, i cittadini sono indotti a rivolgersi agli uffici Pra e alle agenzie (queste ultime, essendo private, percepiscono un compenso di alcune decine di euro, in cambio principalmente del vantaggio di essere presenti in modo capillare sul territorio).

Allo Sta si pagano i costi vivi di queste pratiche (quelli che coprono l’attività di Motorizzazione e Pra) e le tasse previste su queste operazioni. Queste in dettaglio le attuali voci di spesa sull’immatricolazione di un veicolo nuovo:

- 10,20 euro per i costi della pratica alla Motorizzazione (diritti Mctc)

- 32 euro per imposta di bollo relativa al documento emesso dalla Motorizzazione (16 per la richiesta della carta di circolazione e 16 per l’emissione della carta stessa); (no usato)

- 41,78 euro per le targhe;

- 27 euro per i costi della pratica al Pra (emolumenti Pra);

- 32 euro di imposta di bollo per il documento emesso dal Pra (16 per la richiesta del certificato di proprietà e 16 per la sua emissione);

- almeno 150,81 euro di Ipt (Imposta provinciale di trascrizione), che diventano almeno 350 per un’auto media (100 kiloWatt di potenza del motore, pari a 136 cavalli).

Sui veicoli usati, i costi sono gli stessi, tranne due che vanno eliminati: i 41,78 euro per le targhe e 16 dell’imposta di bollo sul rilascio della carta di circolazione (che non avviene, perché viene rilasciato solo un tagliando adesivo di aggiornamento, da attaccare sul documento peesistente).

Come si faranno le pratiche domani

Si potrà andare sempre negli stessi uffici, a chiedere e ottenere le stesse cose. Ma con costo leggermente ridotto. Almeno in apparenza, perché osservando l’operazione nel suo complesso potrebbero esserci differenze fra teoria e pratica.

Nella teoria, si risparmieranno 39 euro, cioè:

- i 32 euro di imposta di bollo sul certificato di proprietà (che dovrebbe essere del tutto eliminato, trasferendo sulla carta di circolazione tutte le indicazioni relative alla proprietà, quindi anche le ipoteche e le altre situazioni giuridiche che incidono sulla disponibilità del veicolo e la sua funzione di garanzia di crediti, per esempio i fermi amministrativi);

- 7 euro dovrebbero essere sottratti dagli emolumenti Pra.

Ma nella pratica, per com’è configurato il testo che dovrebbe entrare al Consiglio dei ministri, di fatto il cittadino verrà spinto a eseguire le pratiche ancor più negli uffici Pra e nelle agenzie private: alla Motorizzazione, che da anni fatica a garantire i servizi e ha sempre meno personale da tenere agli sportelli, resteranno solo le competenze sulle patenti e sulle revisioni di mezzi pesanti e controlli tecnici su veicoli in genere. Nelle agenzie si paga già il compenso per l’operatore privato; gli uffici Pra avranno uno status giuridico che al momento non appare chiaro, per cui non si esclude che diventi possibile anche per l’Aci (che gestisce il Pra) incassare un compenso aggiuntivo. Di questo l’Aci rischia di aver bisogno per sopravvivere: attualmente si regge con gli emolumenti Pra, che però con la riforma potrebbero essere introitati dal ministero dell’Economia e rigirati all’ente solo per la parte strettamente necessaria a coprire il funzionamento del Pra, creando quindi problemi a coprirne le spese del resto delle attività Aci.

Per chi non acquista un veicolo non cambia nulla: i documenti attuali restano validi, fino al momento in cui il mezzo sarà rivenduto o rottamato.

Le incertezze

Dal testo provvisorio che circola in queste ore non si riesce a desumere come andranno svolte le pratiche relative alla cancellazione dei fermi amministrativi (le ganasce fiscali), alle ipoteche (poco diffuse) e ad altre operazioni (pignoramenti, fallimenti, trattamento di veicoli abbandonati eccetera).

