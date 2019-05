Intesa Confindustria-Luiss per valorizzare i giovani

Il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia ed Emma Marcegaglia, presidente della Luiss, hanno firmato un protocollo d’intesa per rinnovare la collaborazione e rafforzare il ruolo del sistema industriale per lo sviluppo del Paese.



Promuovere percorsi di apprendistato

Il protocollo prevede per la Luiss l’impegno a promuovere tra i propri laureati percorsi di apprendistato in alta formazione; progettare e sviluppare percorsi formativi sui temi dell'imprenditorialità e del Made in Italy; promuovere lo studio di casi di ricerca sulle imprese del sistema Paese; sviluppare iniziative di supporto e servizi personalizzati alle aziende interessate ai processi di modernizzazione 4.0; realizzare in Luiss EnLabs, insieme a Confindustria, un’applicazione e un portale per lo sviluppo di AdottUp, il programma di adozione delle startup delle pmi; realizzare una sezione delle best practice.



Coinvolgere i giovani nel sistema delle imprese con tirocini formativi

Confindustria, anche attraverso Sistemi Formativi Confindustria, assume l'impegno di coinvolgere il sistema delle imprese nelle attività di tirocinio formativo; realizzare visite aziendali per gruppi di studenti del secondo o del terzo anno accademico; aprire la sede di Roma a studenti e neolaureati; realizzare percorsi di avvicinamento al lavoro per gli studenti Luiss, offrendo esperienze di job shadow che permettano di osservare in presa diretta il lavoro di imprenditori e professionisti; offrire agli startupper di Luiss EnLabs, selezionati dallo stesso Ateneo, la possibilità di presentare le proprie idee di impresa nel sito di Officine Formative.



Un osservatorio per l’innovazione e l’internazionalizzazione delle pmi

Confindustria e Luiss si impegnano a costituire, inoltre, un Osservatorio sull'innovazione e l'internazionalizzazione delle imprese medio-piccole, composto da tre membri ciascuno, con sede presso la Luiss che ne curerà l'operatività. Con la sottoscrizione di questo protocollo, Confindustria e Luiss vogliono mettere a fattor comune il rispettivo know-how, nell'ottica di valorizzare i giovani studenti e laureati.



