Terremoto, Gentiloni a Norcia: «Istituzioni siano all’altezza»

«Le istituzioni si dimostrino all'altezza della sfida che viene da questa

situazione difficile, ciascuno si prenda le proprie responsabilità, perché se tutti, a cominciare dal presidente del Consiglio, alla Protezione civile, al commissario, alla presidente di Regione, ai sindaci e a tutti coloro che fanno parte di questa catena di comando, ci prendiamo le nostre responsabilità, abbiamo visto che i problemi possono essere risolti». Lo ha detto il premier, Paolo Gentiloni, nel corso della sua visita a Norcia (dove era già stato il 24 dicembre) nei luoghi colpiti dai terremoti dello scorso anno. Poi ha spiegato che le aree colpite dal sisma sono sostenute dai «provvedimenti adottati finora e da quelli nuovi, che stiamo studiando e di cui abbiamo parlato anche oggi in una riunione a palazzo Chigi». E ha assicurato: «Stiamo cercando di dare le condizioni più vantaggiose possibili per tornare a uno sviluppo economico importante di questa area, questo è l'impegno che dobbiamo a famiglie e cittadini».

Gentiloni: fatto lavoro straordinario

Il presidente del Consiglio, al termine della visita alle prime 18 casette in legno e acciaio consegnate agli sfollati del terremoto del 24 agosto scorso, ha parlato di «lavoro straordinario in tempi molto rapidi che ci induce da una parte all’ottimismo e dall’altra, come sanno bene il sindaco, la presidente della Regione e il commissario straordinario, ad essere veloci dappertutto». Gentiloni, che ha poi inaugurato la mostra mercato del tartufo Nero Norcia, era accompagnato dal commissario alla ricostruzione Vasco Errani, dalla presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini e dal sindaco di Norcia, Nicola Alemanno. In mattinata il premier aveva presieduto a Palazzo Chigi un vertice sulla ricostruzione post terremoto in Italia Centrale. All’incontro erano presenti anche i ministri Padoan e Calenda, nonché il commissario Errani e il capo della protezione civile Curcio.

Il Presidente Gentiloni visita il centro storico di Norcia

Visita al centro di Norcia e al cantiere della basilica

Il premier ha anche visitato il centro storico di Norcia e il cantiere della Basilica di San Benedetto, distrutta dal terremoto del 30 ottobre. Subito dopo ha raggiunto gli stand allestiti per la mostra mercato del tartufo nero di Norcia nel campo sportivo Europa. Qui ha rivolto questo appello: «Venite a Norcia, venite qui a visitare questi luoghi e ad apprezzare i prodotti tipici». E ha aggiunto: «Questa città - ha sottolineato - è stata profondamente ferita dalle ripetute scosse, ma sta tentando con coraggio di rimettersi in piedi».

Errani: sfogo sui ritardi? Per accelerare

Intanto non si placa la polemica sulle frasi, riportate da “Panorama”, che il Commissario per la ricostruzione Vasco Errani avrebbe detto in una riunione ad Ancona il 15 febbraio, lamentando lungaggini («è tutto fermo») e parlando di «fallimento dello Stato» nella gestione post-sisma. Errani, ha poi precisato il suo ufficio stampa, «non ha parlato né di drammi, né tanto meno di “fallimenti dello Stato”, assolutamente inesistenti» . Oggi il commissario Errani, da Norcia, ha puntualizzato: «Non ho detto che non si è fatto nulla, ma che bisogna accelerare. E ha aggiunto: «Stiamo lavorando anche per trovare nuove risposte per quanto riguarda la ripresa economica del territorio, tema che ci sta a cuore come una priorità». In precedenza aveva spiegato che lo sfogo sui ritardi nella ricostruzione non ha nulla a che vedere con la sua probabile uscita dal Pd insieme ai bersaniani. «Non c’è alcuna relazione - ha detto - sono una persona seria. Non gioco partite su più tavoli».

Amatrice sei mesi dopo il terremoto che ha colpito il Centro Italia il 24 agosto 2016

«Non abbiamo perso 6 mesi, quadro complesso»

E aveva aggiunto: «Non abbiamo assolutamente perso sei mesi. Questo terremoto, grazie al Governo precedente e a questo Governo che lo riconferma, ha l'impianto più solido e più concreto nel rispondere ai problemi della ricostruzione. È chiaro che se ti trovi di fronte alla più grande emergenza del Paese degli ultimi 100 anni, in più arriva una neve storica, in più hai almeno cinque terremoti, sei di fronte a una situazione complessa e difficile, ma la stiamo affrontando».Poi ha sintetizzato così il lavoro fatto sinora sul fronte della ricostruzione: «Abbiamo già l’ordinanza per i danni lievi, l’ordinanza per il recupero di tutti i danni delle imprese, l’ordinanza per le scuole, con cui stiamo avviando un piano straordinario di ricostruzione di 21 scuole nuove e l’adeguamento delle scuole danneggiate. Alla fine della prossima settimana uscirà l’ordinanza per i danni più gravi. Non credo si possa dire che la ricostruzione è ferma».

