Banco Bpm e Sport management insieme per la prevenzione e la cura

Per celebrare la partnership tra Banco Bpm e Sport management e per sensibilizzare l'attenzione sulle tematiche sociali in ambito sportivo, il 23 febbraio 2017 si è svolto a Milano l'evento “Sport, salute e prevenzione”.

Presente per l'occasione la squadra di pallanuoto della Bpm Sport management. Oltre ai “Mastini”, hanno preso parte all'evento anche Federico Bocchia, atleta di punta del Team nuoto SM, Caterina Ottone e Irene Cisternino, rappresentanti della squadra sincro di SM Lombardia, e Omar Aschero, rappresentante del team Triathlon.

Ad aprire l'evento è stato l'assessore Antonio Rossi: “ Come Regione stiamo agendo su questi due fronti. Per quanto riguarda la prevenzione, con la dote sport aiutiamo oltre 10 mila famiglie in difficoltà economiche a iscrivere i propri figli a corsi sportivi e con “A scuola di sport” abbiamo affiancato agli insegnati titolari delle lezioni nelle scuole primarie alcune figure professionali quali un esperto laureato in Scienze motorie o diplomato Isef coinvolgendo oltre 87 mila alunni. Sul fronte della cura proprio questa settimana abbiamo approvato in consiglio regionale una proposta per introdurre la pratica sportiva tramite la prescrizione medica per la cura delle patologie croniche. Il messaggio è chiaro: fare sport fa bene”.

La parola è poi passata all'amministratore delegato di Banco Bpm Giuseppe Castagna: “E' il quarto anno che affianchiamo il nome della Banca a quello della squadra di pallanuoto, accompagnandola, con soddisfazione, negli importanti traguardi conseguiti”.

"Sviluppati tre progetti dedicati alla pratica motoria per i disabili e alla prevenzione"





Così invece il presidente di SM, Sergio Tosi: “Con 45 impianti siamo i leader in Italia nella gestione di centri natatori e la nostra è una realtà molto ampia che ha un legame indissolubile con il territorio. Accanto alle attività didattico sportive quest'anno, in particolare, abbiamo ideato e sviluppato tre progetti dedicati alla pratica motoria per i disabili e alla prevenzione”. Il fiore all'occhiello dei tre programmi è “Androfit” che riguarda la prevenzione al maschile delle malattie in ambito ormonale e dell'apparato genitale. Mario Mancini, andrologo, endocrinologo, promotore scientifico all'ospedale San Paolo di Milano e presidente di AndrofitOnlus, ha esposto nel dettaglio il progetto nato per sostenere l'attività del centro di andrologia pediatrica e dell'adolescenza dell'ospedale San Paolo a Milano.

Nell'impianto natatorio comunale di Sesto San Giovanni, piscina “Olimpia”, Sport management, in collaborazione con l'allenatrice Finp Alice Fedeli, ha invece avviato il primo corso di scuola nuoto per disabili, propedeutico all'attività sportiva, anche a livello agonistico. La novità assoluta è che nel progetto saranno coinvolti, dopo aver partecipato al “Corso di assistente motorio ai disabili”, i tecnici e istruttori SM.

Sempre con la sua divisione Sport&Education, infine, SM, in collaborazione con i responsabili sanitari dell'ospedale Poma di Mantova e grazie al supporto dell'amministrazione del Comune di Mantova, ha elaborato una nuova strategia di intervento che può accompagnare tutto il percorso clinico del paziente. I collaboratori tecnici dell'impianto sportivo pilota, il centro natatorio “E. Dugoni” di Mantova gestito dal capo area Sm Mattia Torquati, potranno interagire attivamente con la parte clinica per abbattere i tempi di degenza.

