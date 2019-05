Il cacciatore di small data vende i nostri desideri

Vi stupite se in chat con un'amica parlate di cambiar casa e sulla posta gmail appare l'annuncio di un'agenzia immobiliare? Vi innervosite se dalla vostra mail privata aprite l'offerta di un volo low cost e su quella di lavoro vi arriva un annuncio di casa vacanze? Vi inquieta quando in preda all'ipocondria cercate notizie mediche su Google e sulla vostra bacheca Facebook appare la pubblicità di un centro diagnostico?



Se siete maniaci della privacy la risposta sarà sì; se però lavorate online sapete quale uso si può fare dei Big Data, la messe di informazioni che le aziende ricavano dai nostri tic e clic e dai loro cookie, dalle nostre curiosità, dal contenuto delle nostre comunicazioni che ormai sappiamo esser private per modo di dire.



Intercettare brandelli delle nostre attività online è un indubbio vantaggio per le aziende perché veicola velocemente la pubblicità, ma è sicuro che funzioni? Bastano questi dati raccolti a strascico per creare una strategia vincente? Tracciarci costantemente online è il più efficace modo di scoprire i nostri desideri?



Martin Lindstrom, consulente di Walt Disney, PepsiCo, Nestlè, Red Bull, autore di due libri di successo «Neuromarketing» e «Le bugie del marketing», risponde di no. Non bastano i Big Data, servono anche gli «Small Data. I piccoli indizi che svelano i grandi trend», titolo del suo ultimo libro edito in Italia da Hoepli.

La risposta di questo esperto di marketing danese che ha convinto Lego a tornare ai mattoncini “difficili” è dunque interessata ma anche interessante. In duecentoventitré pagine, Lindstrom sostiene che i Big Data servono ma non forniscono idee nuove perché non aiutano a unire puntini cioè dati lontani che una volta connessi permettono previsioni e anticipano fatti.



La contrapposizione fra Big e small data è tuttavia secondaria, come secondario è distinguere fra il metodo deduttivo dei Big Data - l'algoritmo trae conclusioni spesso dozzinali in base alle parole digitate - da quello induttivo degli small (Lindstrom riconosce che procede per tentativi quindi fa molti sbagli).



Vale la pena leggere questo manuale-diario di viaggio per gli esempi raccolti entrando nelle case di signore saudite e di pensionati del North Carolina, frugando nella loro spazzatura, concentrandosi su un portaspazzolini di Tel Aviv o sulle case russe in cui non esistono specchi. Di tutti questi appunti raccolti in giro per il mondo si potrebbe fare uso letterario, Lindstrom opta per un immediato ritorno commerciale. Le aziende lo assumono come consulente di branding, il che ammette lui stesso non vuol dire nulla «sono un detective itinerante a cui si chiede di scoprire la più famosa e astratta delle idee: il desiderio».



Ecco quindi che fare ricerca sul campo è utile come e più dello studio dei dati raccolti online, anche perché nel web tendiamo a costruire identità digitali che non coincidono con noi e i nostri desideri - aiuta la solita rivelatrice parola tedesca Maskenfreiheit ovvero «la libertà conferita dalle maschere». Sul web possiamo mettere una maschera che è altro da noi, quindi il vero detective, colui che vuole arrivare alla «migliore approssimazione possibile della nostra vera identità» deve miscelare on e offline. La parte off è costituita da gesti, abitudini, gusti, persino tweet ma calati nella cultura di un paese.



Conforta che un esperto di marketing non ci consideri solo numeri decontestualizzati da profilare in un database. Conforta anche che non usi quasi mai aggettivi come aspirazionale, ispirazionale, disfunzionale, iconico, a cui il gergo giornalistico nel frattempo ha attinto a piene mani. Forse è proprio questo il punto: in un mondo che erroneamente pensa che indagare sia ormai una questione di algoritmo e tende a macroclassificazioni, il marketer si trasforma in reporter e benché non manchino considerazioni risapute al limite del cliché, il metodo e i risultati fanno riflettere. Un’idea, soprattutto un'idea monetizzabile, nasce dallo studio del cliente, della sua cultura e del suo ambiente. Quando il committente è un'azienda che si muove su più mercati, le conclusioni sembrano una cosa a metà fra trattato antropologico e report di politica estera.



Mani più deboli in un mondo touch

Negli ultimi dieci-quindici anni, il mondo popolato da manopole e tasti è diventato touchscreen. La conseguenza è che le mani degli esseri umani si stanno indebolendo – sostiene Lindstrom – le aziende se ne sono già accorte e per questo oggi bibite e portiere delle macchine sono più facili da aprire e i cassetti delle cucine scorrono più facilmente. Pensavamo di comprare un surplus di comodità, pare invece che chi vende abbia più in mente Darwin della nostra pigrizia.

Tracciandoci offline, Lindstrom scopre che i bambini di oggi addentano il conogelato dalla punta mentre i bambini degli Ottanta e Novanta – chi scrive conferma – leccavano ai lati per farlo durare di più. Pare sia sempre colpa di smartphone e della poca pazienza che infondono negli Screenager, la generazione nata attaccata a uno schermo. La tecnologia è onnipresente ma non sempre accorcia i tempi, riduce l'attesa che si sa è essa stessa piacere, con buona pace del cono, ma allunga il pranzo degli ex bambini degli anni 80 che sapevano dosare così bene un gelato.

Il proprietario di un ristorante di New York ha analizzato i filmati del suo locale e ha poi pubblicato uno studio su Craiglist secondo cui nel 2004 si pranzava in media in 65 minuti contro l’ora e 65 minuti del 2014: dieci anni dopo i clienti chini su tablet e smartphone «come in preghiera», impiegano il doppio del tempo per consumare lo stesso pasto. Un esempio di «elemento esasperato» di una cultura che Lindstrom si appunta per farsi un’idea di business.



Il senso delle russe per i magneti da frigo

A volte i segnali, gli small data, non sono affatto esasperati, al contrario bisogna cercarli come pepite. Quando un’azienda lo manda in Siberia Lindstrom intercetta nei magneti da frigo l'istinto di fuga dei russi. Dopo una lunga e dettagliata raccolta di elementi il marketer intuisce. Un paese che rifugge il colore, castiga la creatività, dove le donne comandano in casa, assumono pose mascoline tranne poi tradirle con un vistoso rossetto rosso, dove tutti sono consapevoli di essere controllati online ben prima degli scandali Snowden e Assange, si rifugiano in quella Tour Eiffel attaccata con la calamita nella parte inferiore del frigo – e anche dietro quella posizione c’è un motivo.

Dall'intuizione nasce il concept, “Mamagazin”, una piattaforma online perfetta per stimolare i consumi di mamme e nonni russi, un'oasi di fuga che Lindstrom non avrebbe concepito se non avesse intervistato casalinghe e bambini sauditi (oasi non è parola buttata a caso, pare vi sia un sottile filo che unisce un posto molto freddo a uno molto caldo). Nel periodo siberiano Lindstrom conclude anche che il buon umore in Russia è merce rara, il mission statement di Mamagazin non poteva che essere «i sorrisi sono contagiosi».



Segui il pollo in North Carolina

Se sembra semplice scovare desideri in un paese come la Russia che storicamente se ne priva, è certo più difficile in America patria del business, della felicità sancita nella Dichiarazione d’Indipendenza del 1776, della libertà e dell'individuo. A Winston-Salem, cittadina del North Carolina, Lindstrom usa gli small data per resuscitare la catena di alimentari Lowes surclassata dall'ecommerce, dal gigante Walmart ma anche dai diretti concorrenti percepiti «meno corporate» e più familiari.

Dopo voli pindarici e premesse apparentemente slegate – gli americani dicono sempre qualcosa anche all’estraneo ma evitano accuratamente il contatto fisico, pagano milioni di dollari ai comici perché dicano cose che si vergognano di dire, vivono in luoghi il cui design evita sistematicamente il conflitto - il politicamente corretto applicato al comodino, stondato per lo più - Lindstrom arriva al punto. Non prima però di aver argomentato la scomparsa della comunità locale in America con impressioni da lettore di De Lillo.



Anche gli americani di Winston-Salem, famosa soprattutto per il tabacco e il clima mite, cercano una via di fuga dalla routine esattamente come le siberiane represse. Nella provincia di un grande stato democratico la via di fuga è l'insolito. Ecco che i supermercati Lowes, su richiesta di Lindstrom, adottano il quadrato. Confezioni di torte solo quadrate, l’ opposto delle più comuni forme stondate. C'è poi da sfruttare al massimo l'unica cosa che gli abitanti di Winston amavano dei supermercati Lowes: l’odore di pollo del reparto rosticceria. Lindstrom punta sul conflitto «necessario per creare una comunità»: un reparto girarrosto gestito da un dipendente con un cappello a forma di pollo che litiga sempre con il salumiere del reparto accanto. I litigi sono finti, il supermercato inizia a vendere «più pollo e più tutto» è l’happy end. Inizia anche a vendere più verdura e frutta locale: il modello sono gli orgogliosi fruttivendoli e sgusciatori d'ostriche francesi e italiani.



Rendere sexy una macchina made in China

Facile essere glamour se si è europei, risulta attraente anche un carciofo posizionato su pittoresca bancarella. Più difficile è vendere le macchine di una casa automobilistica cinese, paese senza alcuna brand identity come Londra o Parigi ma con un ceto medio che non vedeva l’ora di liberarsi della bicicletta di Mao. Lo stesso paese in cui una delle prime parole che i bambini imparano è wuran, inquinamento - anche se il governo preferisce wumai, foschia - e il secondo colpevole dopo il carbone di una delle arie più malsane della Terra è il traffico automobilistico. Paese in cui i novelli consumatori si fidano più della qualità di un qualsiasi prodotto occidentale che di uno made in China.

In questo contesto è un po’ complicato vendere una macchina locale, Lindstrom si mette così a cercare roba davvero ben nascosta, le emozioni dei cinesi. Individua nella «velocità» con cui cui si fa tutto lo squilibrio di questa cultura, scopre che non esistono i copriletto ma tantissime saponette, che le macchine dei cinesi sono un’estensione delle loro case, luoghi con mini-frigo, minibollittori, dove è regolarmente presente cibo. Consiglia al produttore di auto di costruire un modello con sportelli e finestrini che si chiudono velocemente e in linea retta, il cui disegno dia la sensazione di forza, virilità soprattutto quella velocità per cui non ti passa neanche per la testa l’idea di coprire il posto in cui hai appena dormito.

Il cacciatore di piccoli dati nel mondo racconta anche come ha fidelizzato i clienti del centro di dimagrimento californiano Jenny Craig, di una sceneggiatura verde e di una blu che usano i brand più potenti al mondo come Apple e Disney, delle perline simbolo affettivo in Olanda e di autocensura in Medio Oriente. Tutto materiale che frullato può aiutare a riorganizzare una catena di sale cinematografiche in Libano, fidelizzare americane che vogliono perdere peso, far resuscitare una birra brasiliana, ma che certo non si trova solo su Internet. La Rete, è invece l’accusa di Lindstrom, annienta «le vie di fuga e i luoghi di trasformazione come una caffetteria o la macchina di un cinese».



Il mistero della crema scomparsa

Forse è anche normale che in un mondo globalizzato e costantemente online chi cerca idee da vendere abbia bisogno di tornare al particolare, al locale, all'irriducibile esperienza di un gruppo in una comunità. Poi certo quando Lindstrom è incaricato di rilanciare un marchio di abbigliamento giovane scopre che le adolescenti di oggi non appendono più poster nella cameretta, ma i loro selfie forniscono tutti gli small data di cui un consulente di marketing ha bisogno. È così che Lindstrom consiglia alla catena di abbigliamento austriaca Tally Weijl di mettere telecamere al soffitto di ogni negozio, perché ogni adolescente abbia la sensazione - come su Facebook - di essere la star della propria vita.

Prima di arrivare a questa e altre conclusioni e di rifare i negozi Tally, Lindstrom studia le bollette telefoniche di famiglie spagnole, italiane, austriache (la parte Big Data della ricerca), indaga i motivi dell’impennata di traffico dati all’alba - i selfie mattutini, 17 in media, pare dicano moltissimo di una quindicenne di oggi - rovista nei bagni delle giovani consumatrici. Trova tutto, tranne creme per viso e mani. Sono sparite quelle oleose così vendute fino a dieci anni fa e così efficaci contro il freddo: non vanno d’accordo con il touchscreen e non donano nei selfie. Le poche creme sopravvissute sono solo a base di acqua compatibili con la tastiera, solo quelle, scrive Lindstrom, troverete nei bagni delle ragazze; a pensarci bene, anche nel mio.

