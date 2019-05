Italia-Cina, Delrio: rafforzeremo collegamenti diretti

Vogliamo «allargare le destinazioni dirette in Cina» e quelle cinesi in Italia: i

nostri aeroporti, e non si parla solo di Roma e Milano, «sono pronti». Lo ha detto il ministro per le Infrastrutture Graziano Delrio parlando con i giornalisti a Chongquing dove si trova - insieme al presidente Mattarella - per una serie di colloqui con le autorità cinesi. Il ministro ha riferito di aver avuto anche un incontro con l’aviazione civile cinese e che l'obiettivo è quello di aumentare i voli diretti tra i due Paesi e rafforzare il servizio cargo. Servono più slot per Alitalia, ha aggiunto Delrio.

Delrio: siamo solidi, anche Germania vota settembre

A chi gli chiedeva se l’instabilità politica metta a rischio l’affidabilità dell’Italia all’estero, Delrio ha risposto assicurando che le nostre istituzioni sono solide. «Il presidente della Repubblica le rappresenta in maniera efficacissima - ha detto il ministro - e questa visita dà l’idea di un paese stabilmente orientato a una collaborazione fruttuosa con la Cina». Del resto, secondo Delrio «la democrazia prevede instabilità, ci sono le elezioni e ci sono in tutti i paesi e questo non è un problema per nessuno. Anche la Germania - ha aggiunto - va a votare a settembre, eppure i cinesi hanno ottime relazioni con la Germania». Settembre è una data indicativa per il voto anticipato? Gli è stato chiesto ancora. «No, era un

riferimento puramente casuale per dire che non siamo vissuti come un paese incapace di stringere accordi e poi di rispettarli» la risposta del ministro.

Mattarella in Cina: Italia è interlocutore affidabile

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, accompagnato dal ministro Delrio, è arrivato questa mattina a Chongqing, terza tappa (dopo Pechino e Shangai) della sua visita in Cina. Chongqing è una megalopoli di circa 33 milioni di abitanti, in sviluppo tumultuoso e rappresenta una delle città più orientate a occidente. «L’Italia è un interlocutore affidabile, credibile e apprezzabile per le sue proposte e le sue iniziative» ha detto il capo dello Stato, riferendo nel consolato di Chonqing, delle sue conversazioni con le autorità cinesi. Mattarella ha aggiunto di aver ricevuto «confortanti assicurazioni» dal governo di Pechino sui numerosi progetti in costruzione tra Italia e Cina. «Sono segnali che indicano quanto sta crescendo la collaborazione bilaterale», ha aggiunto.

© Riproduzione riservata