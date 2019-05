L’Italia perde ma dà lezione agli inglesi

Inglesi a lezione di rugby dall'Italia. Nonostante la partita tra Inghilterra e Italia sia finita per 36 a 15 in favore dei padroni di casa, quanto fatto vedere in campo da parte degli Azzurri, specialmente nel primo tempo, ha messo in non poca difficoltà gli inglesi. E nelle parole stizzite dell'allenatore del XV della Rosa, Eddie Jones, si può leggere tutta la frustrazione che hanno vissuto in campo i suoi giocatori per i primi 40 minuti. «Questo non è rugby, gli 80mila spettatori dovrebbero chiedere il rimborso del biglietto», ha detto visibilmente alterato Jones in conferenza stampa, facendo riferimento al fatto che gli Azzurri hanno messo in pratica una difesa “innovativa”, ma già sperimentata da altre squadre, ovvero non contrastare il ruck e lasciare che l'azione si risolvesse in un semplice placcaggio, spiazzando così gli avversari e ripartire senza incorrere nel fuori gioco.

Come ha fatto notare il capitano degli Azzurri, Sergio Parisse, «abbiamo solo rispettato la regola» e il fatto che non ci si sia abituati non la rende una cosa non illecita, per quanto i tifosi inglesi a Twickenham non abbiano apprezzato, fischiando più volte in direzione dell'arbitro e degli ospiti. La polemica a distanza con Jones ha coinvolto anche il ct dell'Italia. «Se lo fanno gli altri va bene e se lo fa l'Italia non è rugby?», si è domandato retoricamente Conor O'Shea, ribadendo che «abbiamo giocato secondo le regole». Regole che, a quanto pare, molti giocatori inglesi non avevano ben chiare fino a oggi pomeriggio, tanto che l'arbitro nel corso del match più di una volta ha replicato loro di non essere il loro allenatore e di chiedere a lui cosa fare. Dopo la pausa tra il primo e il secondo tempo, tuttavia, la lezione è stata spiegata e anche gli inglesi hanno provato in un paio di occasioni di mettere in pratica la stessa tecnica. Alla faccia del «non è rugby» di Eddie Jones.

Lezione o meno, però, il risultato non cambia e quella dell'Italia è stata una sconfitta. «Noi andiamo in bici e loro vanno in moto», ha aggiunto Parisse dopo la partita, riconoscendo il valore degli avversari, che in questo momento sono una delle squadre più forti del mondo, con una serie positiva fatta di 17 partite vinte consecutivamente. «Abbiamo perso ma sono soddisfatto dei ragazzi, sono estremamente orgoglioso di loro», ha continuato il capitano azzurro, precisando che di fronte a una sconfitta «non c'è da festeggiare». Resta però la consapevolezza di aver giocato «a testa alta e di essere usciti dal campo a testa alta».

E anche di fronte a un risultato negativo, sia per Parisse che per O'Shea una soddisfazione resta. «Mi dispiace per Jones ma sono molto contento che siano andanti per i pali», ha dichiarato il commissario tecnico, facendo un chiaro riferimento a quando gli inglesi, in vantaggio e con tre mete segnate, invece di tentare il calcio di punizione in touche per provare a fare la quarta meta (che permette di avere il punto di bonus offensivo) hanno calciato per cercare i tre punti con un piazzato. E anche i fischi non sono troppo dispiaciuti agli Azzurri. «Ci hanno motivato ancora di più», ha concluso Parisse.

© Riproduzione riservata