Centrodestra, Berlusconi lancia Zaia. Ma il governatore: «Candidato della Lega è Salvini»

«Se Berlusconi non potrà tornare in campo, il centrodestra dovrà trovare qualcuno al suo interno. Il Governatore del Veneto Luca Zaia si sta comportando molto bene. Dico Zaia o qualcun altro in grado di emergere e convincere tutti». Con queste parole, pronunciate stamattina nel corso della trasmissione Notizie Oggi in onda su Canale Italia, il leader di Forza Italia inizia a scoprire le carte. Con una mossa di cui si parlava ormai da tempo. Lanciare la candidatura di Zaia per sparigliare il campo degli avversari interni nel centrodestra, a comincoare dalla Lega salviniana. Tanto più che i rapporti con Salvini sono sempre più freddi . E sempre più marcata sembra la distanza su strategie e leadership del centrodestra.

Zaia: candidato è Salvini. Il leader leghista: no zizzania tra noi

La risposta ufficiale del diretto interessato, per la verità, è fredda. «Basta con questa manfrina. Amministrare una Regione non è una questione semplice ma di impegno quotidiano e di credibilità. Per quanto riguarda la Lega abbiamo già un candidato, che è Matteo Salvini» ha detto il governatore in una conferenza stampa con lo stesso Salvini e Roberto Maroni. E ha aggiunto: «Pur apprezzando la dimostrazione di stima, questa storia sta penalizzando i veneti. Lasciateci,

lasciatemi governare in pace. Per me oggi la strategia è di portare i veneti al referendum per l'autonomia». La linea di Salvini è di non subire le scelte di Forza Italia, perché considera la Lega come la forza trainante della sua area politica, non più il contrario. Ecco perché il segretario del Carroccio ha chiuso così il discorso sulla leadership: «Se qualcuno pensa di mettere zizzania nella Lega facendo nomi, ha sbagliato a capire. Perché, a differenza degli altri, noi siamo una squadra».

Berlusconi: se non potrò correre dico Zaia

Berlusconi sogna di essere ancora lui in campo, magari alla guida della coalizione di centrodestra, candidandosi di nuovo dopo il via libera della Corte europea di Strasburgo. Ma il tempo non gioca a suo favore. Di qui la necessità di correre ai ripari, anche perché Salvini è già al lavoro per organizzare primarie di centrodestra l’8 e 9 aprile inisieme a Meloni e Fitto. E la candidatura di Zaia per la leadership sarebbe gradita anche dal governatore lombardo Roberto Maroni (vicino a Berlusconi e piuttosto distante da Salvini). Il Cavaliere era tornato un paio di settimane fa sulla scena politica con un’intervista su Repubblica nella quale non solo aveva bocciato l’ipotesi del voto a giugno (caldeggiata da Salvini), ma aveva anche rilanciato il proporzionale (osteggiato dal leader leghista, favorevole a un sistema maggioritario), confinando a un ruolo di comprimario il segretario del Carroccio, definito «uno sbruffoncello». Lo scontro per la leadership del centrodestra è insomma aperto. Con Salvini che nei giorni scorsi chiosava contro Berlusconi: «Il tempo delle dinastie è finito, occorre misurarsi direttamente con i cittadini».

Listone centrodestra, Salvini perplesso: gelo del Cav

Intanto ieri Giorgia Meloni, leader di Forza ha lanciato ieri l’idea di un listone unico di centrodestra da sperimentare alle amministrative di giugno. Una proposta che ha registrato perplessità nella Lega (storicamente gelosia della propria identità e del proprio simbolo). «I minestroni non ci piacciono» ha tagliato corto oggi Salvini, che ha però aggiunto: «Se si parla di un polo identitario che dice prima gli italiani sono pronto a ragionarci». Favorevole al listone il “Fronte del Nord” di Forza Italia guidato dal governatore della Liguria Giovanni Toti, sponsor di uno stretto rapporto con la Lega. Gelo invece degli azzurri considerati più vicini a Berlusconi. Meloni ha ribadito la proposta di un centrodestra di nuovo coalizzato ma su tre punti, alcuni dei quali non graditi al Cavaliere: un programma sovranista, e quindi anti-Euro, e la selezione attraverso le primarie dei candidati. Per di più la presidente di FdI vuole anche una “clausola anti-inciucio” che impedisca un'eventuale grande coalizione post elettorale con il Pd, in caso di pareggio, per tener le mani legate a Berlusconi, che non ha mai escluso questa ipotesi.

La strategia di Berlusconi

A Berlusconi duque la lista unica alle amministrative non piace, perché spiegano gli azzurri a lui vicini, sarebbe un impegno rispetto alle successive elezioni nazionale. Per quell’appuntamento il leader di Fi non vuole legarsi le mani ora, anche perché, prima che si chiuda il congresso del Pd, non è chiaro quale sarà lo schieramento politico (il Pd sarà ancora a guida Renzi, o sarà più di sinistra?) e soprattutto quale sarà il sistema elettorale. E senza conoscere le regole del gioco, non si può decidere la strategia della partita.

