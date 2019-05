Ilva: accordo su cassa integrazione per 3.300 lavoratori

Ilva e sindacati metalmeccanici trovano l'accordo con la mediazione del vice ministro del Mise, Teresa Bellanova. Sarà cassa integrazione straordinaria per 3300 lavoratori e sarà legata all'amministrazione straordinaria, ovvero sino alla durata in carica degli attuali commissari Gnudi, Laghi e Carrubba. L'azienda il 31 gennaio scorso aveva chiesto la cassa integrazione per 4984 lavoratori.

I sindacati avevano protestato contestando i numeri, ritenuti eccessivi, chiedendo che fosse il Mise ad occuparsi della questione. Nel giro di un mese ci sono stati due incontri al ministero con Bellanova (lunedì scorso e oggi) ma, soprattutto, sono avvenuti tre fatti importanti. Il primo è che nella legge per il Sud il Governo ha inserito un emendamento che, attraverso l'impiego di 24 milioni, permette ai lavoratori in cassa di avere lo stesso trattamento economico percepito l'anno scorso con i contratti di solidarietà, cioè il 70 per cento della retribuzione (i 24 milioni coprono una platea di 3500 addetti); il secondo è la riduzione del numero del personale che sarà temporaneamente sospeso dal lavoro (i 3300 non sono infatti molto distanti dai 3000 per i quali l'anno scorso fu firmata la “solidarietà” e già lunedì scorso l'Ilva aveva cominciato a limare i numeri complessivi); il terzo, infine, riguarda la rotazione.

Infatti, 800 lavoratori su 3300, cioè quelli in forza ad impianti che saranno totalmente fermi e per questo destinati alla cassa a zero ore, verranno coinvolti in piani di formazione e riqualificazione professionale o affiancamento al lavoro. Tutti gli altri, e cioè adibiti ad impianti con marcia produttiva ridotta, effettueranno invece una rotazione pari al 20 per cento delle ore lavorabili. Per la Uilm di Taranto, “con l'accordo al Mise, messo in sicurezza sia il salario che il posto di lavoro degli addetti Ilva”. Un accordo “che compone le diverse posizioni in campo” lo giudica l'azienda, mentre per il vice ministro Bellanova “la definizione della cassa integrazione, unito all'impegno finanziario che il Governo da subito ha messo in campo, conferma non solo l'attenzione che stiamo riservando a questa vicenda industriale, ma anche la nostra impostazione: salvaguardare il lavoro e l'ambiente, la produzione e la salute”.

La cassa integrazione straordinaria per amministrazione straordinaria riguarderà sostanzialmente Taranto e per una piccola parte il deposito Ilva di Marghera. Nel dettaglio, i 3300 saranno divisi per 3240 a Taranto e per 60 a Marghera. Numeri massimi però. In realtà e nella media ci si attesterà su 2465 unità a Taranto e 35 a Marghera. La cassa integrazione arriva alla scadenza dei contratti di solidarietà attuati negli ultimi tre anni con rinnovi annuali. Fiom Cgil e Usb avevano chiesto che anche stavolta si applicasse la “solidarietà” ma la strada si è rivelata non percorribile. Sul piano della cessione dell'Ilva, infine, resta confermata per il 3 marzo la presentazione delle offerte vincolanti da parte delle due cordate in gara. La prima Arcelor Mittal con Marcegaglia, la seconda Jindal con Arvedi, Cassa Depositi e Prestiti e Delfin di Leonardo Del Vecchio.



