Antitrust: per web e contrasto all’elusione serve più Europa

Nell'era dell'economia digitale anche il fisco è sottoposto a nuove sfide. «Il vero problema è come certe imprese abbiano la capacità di servire mercati distanti» con una «minima presenza fisica». E in questo contesto, quello «digitale», è difficile capire «dove viene creato valore». A dirlo Giovanni Pitruzzella, presidente dell'Antitrust, intervenendo in audizione davanti alle commissione Finanze e Industria del Senato, nell'ambito dell'esame del ddl per le misure fiscali per la concorrenza nell'economia digitale. E nuove sfide pone anche «il trattamento dei dati e dei big data». Così come andrebbe chiarito «dove si svolge la transazione» sui dati e quale profitto va attribuito.

Ma contro l'elusione fiscale serve più Europa. Per l'Authority, infatti, occorre «distinguere il profilo in cui qualcuno, innovando, riesce a fornire servizi nuovi, magari avendone minori costi fiscali. Altra è l'ipotesi in cui qualcuno innovi, abbia vantaggi e al contempo riesca a realizzare forme importanti di elusione fiscale». Occorre affrontare il problema ma allo stesso tempo «capire in che misura possa muoversi un'autorità nazionale» e entro che margini debba agire l'autorità europea. In sintesi, ha aggiunto Pitruzzella, in questa fase «noi abbiamo bisogno di più Europa».

«La più recente Comunicazione della Commissione Ue», aggiunge il responsabile dell'Antitrust, si è occupata di ruling fiscale chiarendo «l'utilizzo» da parte di uno Stato membro non sia selettivo. In relazione poi al dibattuto ruling dell'Irlanda, questi «consentivano ad Apple» di versare molte meno imposte, quindi di ottenere un trattamento “selettivo”. La decisione della Commissione «non contrasta con il potere degli Stati di scegliere la propria politica economica», ha aggiunto Pitruzzella. L'intervento è previsto solo quando «viene alterata la concorrenza» attraverso la disciplina fiscale. Un rischio importante lo potrebbe correre in termini di sostenibilità il welfare. Come ha spiegato Pitruzzella è aumentata sensibilmente la possibilità che imprese multinazionali ottengano «vantaggi concorrenziali» e che, per altro verso, la «concorrenza tra Stati» condizioni il mercato.

Altra criticità evidenziata davanti ai senatori da Pitruzzella riguarda l'impossibilità di poter «acquisire le informazioni sul tipo di mercato» di un operatore esercitando il nostro «potere autoritativo». Possiamo solo «acquisire i dati». E questo accade «solo quando si apre il caso». In sostanza non c'è «un monitoraggio costante dei dati».

