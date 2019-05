Gentiloni a Sala: «Porteremo avanti i progetti avviati»

Il premier Paolo Gentiloni, stamani a Milano con il sindaco Giuseppe Sala, ha sottolineato il legame tra il governo e la città, così come già avvenuto con il suo predecessore Matteo Renzi. Era stato l’ex primo ministro a sottoscrivere con Palazzo Marino il patto per Milano, in cui si elencavano progetti per un totale di 2,5 miliardi potenziali (tra fondi statali, nazionali, europei e privati), ed era stato sempre Renzi a occuparsi di avviare i lavori per lo Human technopole nell’ ex sito di Expo, con in primi finanziamenti inseriti nella legge di bilancio. Ora Gentiloni dovrà dare continuità alle iniziative già messe in campo.

Per questo il premier nel suo intervento a Palazzo Marino è partito da lì, dallo sviluppo dell’ area di Rho, uno dei progetti urbanistici più importanti d’Italia.

Due le questioni più attuali sul piatto, che verranno affrontate a Milano oggi, in particolare durante l’incontro previsto nel pomeriggio alla Fondazione Feltrinelli: il destino di Palazzo Italia e la gara internazionale per trovare il direttore generale dello Human technopole, destinato a diventare il principale centro di ricerca sul genoma in Italia, in grado di competere con le principali realtà europee.

Palazzo Italia, che durante l’Expo aveva ospitato la mostra sulle bellezze italiane, sarà ora una delle sedi del tecnopolo; mentre intanto oggi verrà aperto il bando per il dg. Per quanto riguarda il trasferimento dell’Ema, l'agenzia europea del farmaco, il governo sta finendo di scrivere il dossier di candidatura. «La partita è difficile ma ci proveremo», ha ribadito Gentiloni. Venerdì i rappresentanti del gruppo di lavoro andranno a Bruxelles per capire le ultime questioni rimaste in sospeso: dalla logistica più interessante per la sede fino ai tempi del trasferimento da Londra. Il documento sarà pronto a metà marzo e attualmente i rivali più competitivi sono Amsterdam e Vienna. A giugno probabilmente la decisione.

Stamani il sindaco ha incontrato Gentiloni insieme a tutta la giunta. Sala è tornato sul patto per Milano: «L’ incontro è servito per ribadire la necessità di portare avanti i progetti avviati, in particolare quello per le periferie». E Gentiloni ha anticipato che al Cipe di venerdì ci saranno novità per la città: una parte dei finanziamenti per la linea 4 della metropolitana, in fase di costruzione (sarà pronta indicativamente a fine 2021), e i 18 milioni per la riqualificazione del quartiere Adriano di Milano, uno di quelli inseriti nel maxi progetto della giunta Sala sulle periferie, per il quale l’ amministrazione comunale intende investire per il quinquennio oltre 350 milioni (di cui più della meta' ancora da reperire).

