DS7 Crossback: ecco il primo suv premium francese che sfida i tedeschi

La Ds7 Crossback è, in un colpo solo, il primo suv dell'ambizioso brand del gruppo Psa e il modello che inaugura la nuova road-map di casa Ds. Un percorso che porterá alla ribalta nei prossimi sei anni altrettante famiglie di nuovi modelli che, sempre, includeranno almeno una versione ibrida plug-in o full-electric. Questa Crossback, concettualmente ben differente da quella giá proposta dal marchio che sostanzialmente è una berlina vestita semplicemente in stile cross-country, è quindi la madre di tutte le prossime Ds.



Lunga 4,57 m, larga 1,89 m e alta 1,62 m, la Ds7 Crossback ha le misure ideali per collocarsi tra i Suv di taglia media. Un contesto in cui intende contrapporsi, in particolare, all'Audi Q3, alla Bmw X1 e alla Range Rover Evoque. Insomma, ai best-seller di categoria premium del settore in cui si colloca. La Ds7 Crossback trasmette il nuovo corso del brand non solo formalmente, ma anche stilisticamente e concettualmente. Infatti, il design della carrozzeria si definisce non solo in modo da generare lineamenti ben attanagliati al concetto di Suv, ma anche in maniera da evolvere il linguaggio stilistico del marchio, da determinare inediti elementi caratterizzanti e, infine, da trasmettere un'immagine ricercata e tecnologica. Questa personalità emerge ancora più nell'abitacolo, poiché all'effetto generato dai due display da 12” della strumentazione e del sistema d'infotainment nonché dall'orologio digitale (simile a uno smartwatch che emerge sopra la plancia quando s'avvia il motore) s'abbina quello originato dall'esteso impiego di materiali pregiati - legno, Nappa, Alacantara, alluminio e cristallo - lavorati anche in maniera artigianale e, soprattutto, trattati superficialmente in modo da esaltare la raffinatezza dell'ambiente. O meglio degli ambienti, poiché intrecciandosi in modi differenti e originando abbinamenti cromatici diversi, alla fine, ne generano ben cinque.



Si chiamano Bastille, Rivoli, Faubourg, Opéra e Performance Line. Tutti sono accomunati dalla presenza di soluzioni destinate a esaltare il confort, in ossequio non solo ai canoni del marchio, ma anche delle Citroen Ds del passato. L'obiettivo è perseguito in vari modi. Per esempio, con l'imbottitura dei sedili è costituita da schiume di densità differenziata per coniugare il corretto sostegno del corpo dei passeggeri con la comodità, ma anche proponendo - di serie o a richiesta secondo le versioni - le sospensioni attive predittive. Tra i 15 e i 130 all'ora ottimizzano il set-up di ogni singola ruota per conciliare il confort con il comportamento, in base ai dati raccolti da una telecamera che legge il fondo stradale per rilevare quali sconnessioni dovrà affrontare la vettura. E' un'esclusività nel settore delle vetture di taglia media, proprio come il Night Vision che rileva anche pedoni e animali e che sinora si è visto solo su auto di categoria superiore.



Rimanendo nell'ambito delle tecnologie va ancora aggiunto che la famiglia della Ds7 Crossback propone anche quelle più avanzate attualmente in circolazione e destinate a incrementare la sicurezza, fra le quali rientra anche la fanaleria anteriore full Led con tre dei quattro moduli che si orientano in curva, nonché il sostegno alla guida. L'interazione delle loro funzionalità origina un sistema di guida semi-autonoma attivo sino a 180 all'ora, che prelude a quello totalmente autonomo che il gruppo Psa intende proporre dal 2022. Inoltre, per passare allo schieramento delle motorizzazioni, la famiglia proporrà dal 2019 anche una versione ibrida plug-in a trazione integrale, mossa da un sistema con una potenza complessiva di 300 cv formato da un motore turbo a iniezione diretta di benzina da 200 cv e da due unità elettriche da 80 kW ognuna, abbinato al cambio automatico a 8 marce.



Questa trasmissione sarà disponibile anche per alcune versioni presenti nello schieramento che sarà commercializzato nei prossimi mesi. E' formato dalle Ds7 Crossback a benzina mosse da motori, sempre turbo e a iniezione diretta, da 130, 280 e 225 cv nonché dalle turbodiesel da 130 e 180 cv. Quest'ultima unitamente a quella a benzina più potente sarà disponibile anche per la serie speciale La Premére, riccamente equipaggiata e fortemente connotata all'interno dall'abbinamento fra materiali pregiati e cromtaismi specifici, che avvierà la commercializzazione di questa Ds.

