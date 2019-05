Lamborghini Huracan Performante, arriva la V10 da 640 cavalli

E' la variante più estrema della Huracan, la nuova Performante che debutta a Ginevra perché prevede delle evoluzioni all'insegna della prestazione pura. La Huracan Performance sarà disponibile in estate ad un prezzo stimato, tasse escluse, di quasi 200mila euro euro. La meccanica è stata ottimizzata rispetto alla Huracan di base, ma senza stravolgimenti: il V10 5200 cc aspirato offre 30 cv in più fino a 640 cv e 40 Nm extra di coppia fino 600 Nm, mantenendo la trazione integrale e il cambio doppia frizione a sette marce. Le modifiche al motore riguardano sia l'aspirazione che lo scarico, oltre ad essere previste nuove valvole in titanio. Con queste credenziali e con il 70% della coppia già disponibile a 1.000 giri, la Performante accelera da 0 a 100 kmh in appena 2,9 secondi, mentre la velocità massima è di oltre 325 km/h. l design è stato studiato per integrare le nuove appendici aerodinamiche nella vettura, tanto che le modifiche rendono la vettura ancora più aggressiva, con il contrasto tra il colore della carrozzeria e la finitura lucida dei particolari in composito.

La Performante, inoltre, porta al debutto anche la verniciatura opaca arancio ed è caratteristica da un'inedita finitura di colore bronzo delle testate del motore. Dietro si notano i nuovi terminali di scarico rialzati che liberano la parte inferiore dando spazio ad un diffusore inedito, mentre nelle fiancate ci sono le nuove prese d'aria e la striscia tricolore nella parte inferiore delle portiere. Gli interni confermano la vocazione estrema delle Performante con la strumentazione principale che adotta nuove grafiche in base alla modalità di guida e propone la compatibilità con Apple CarPlay. Il peso della Huracan Performante è ridotto di 40 kg, per un valore di 1.382 kg con ripartizione 43/57. Oltre alla piattaforma in alluminio e in fibra di carbonio, a fare la differenza sono gli elementi in Forged Composite, un materiale che consente di ottenere forme più complesse rispetto alla fibra di carbonio ed è stato utilizzato per gli spoiler, per il cofano motore, per il paraurti posteriore e per il diffusore. Una delle novità della nuova Lambo è la Aerodinamica Lamborghini Attiva (ALA), una soluzione sviluppata dalla Casa di Sant'Agata Bolognese per sfruttare la “downforce” in funzione delle prestazioni, senza però penalizzare l'efficienza. I flap nello spoiler anteriore e nella zona posteriore sono infatti dotati di parti mobili gestite da motori elettrici integrati comandati dalla Piattaforma Inerziale (LPI) che permette di variare, in meno di 500 millisecondi, l'incidenza con gli input che provengono dai dispositivi di bordo.

