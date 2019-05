Mattarella: «Sono arbitro non silente, ma discreto»

Un “arbitro”, non silenzioso «ma discreto». Ha spiegato così il suo ruolo il capo dello Stato , Sergio Mattarella, rispondendo al Quirinale alle domande di studenti di scuole secondarie di secondo grado. Un arbitro, ha sottolineato, che cerca di «prevenire» attraverso una «azione di persuasione morale», più efficace proprio perché fatta con discrezione. «In realtà non si tratta di non parlare ma di farlo con discrezione», ha precisato il presidente della Repubblica.

La metafora dell’arbitro

Ha ricordato che subito dopo l’elezione, nel discorso di insediamento, ha usato una metafora per descrivere le funzioni del Capo dello Stato: quella dell’arbitro. «L’arbitro interviene quando il meccanismo si inceppa, quando c’è qualche motivo di crisi; in quelle occasioni interviene in maniera più visibile per ripristinare la normalità dello svolgimento della vita delle istituzioni. Naturalmente deve anche occuparsi di prevenire queste difficoltà, di evitare che si verifichino e questo richiede un’azione di persuasione morale, di convincimento, che viene fatta con maggiore discrezione. Ho già espresso questo concetto e ho visto che è stato tradotto con la formula 'cerco di convincere in silenzio'».

“L'arbitro interviene quando il meccanismo si

inceppa, quando c’è qualche motivo di crisi; in quelle occasioni interviene in maniera più visibile per ripristinare la normalità dello svolgimento della vita delle istituzioni” Il capo dello Stato, Sergio Mattarella





«Ha spiegato come «convincere qualcuno tacendo è, sinceramente, molto difficile». Ha precisato che «non si tratta di non parlare ma di farlo con discrezione. Se qualcuno di voi vede un suo compagno o una sua compagna di classe che ha segnato sul diario un compito sbagliato, glielo dice: 'Guarda non è il capitolo terzo, ma il capitolo quarto che va studiato'. Non va a scriverlo alla lavagna, glielo dice direttamente».





Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato alcuni studenti delle scuole secondarie di secondo grado

«Questo - ha aggiunto il capo dello Stato - è il lavoro di persuasione che io devo svolgere. Non lo faccio con comunicati o proclami, perché non ce n'è bisogno: la persuasione fatta con discrezione è più efficace di quella proclamata in pubblico. E ha sottolineato come non sia importante rivendicare i meriti, ma «evitare che nascano i problemi. Ho cercato di comportarmi in questo modo in questi due anni e spero di esserci riuscito».

Aggredire e denigrare deprime la democrazia

Il capo dello Stato, rispondendo a una domanda di una studentessa, ha sottolineato che la Costituzione - come diceva Moro - è la nostra «casa comune», che ci «lega» tutti, senza la quale «non ci sono le basi per un buon funzionamento della democrazia». Un dibattito politico «che si esprime attraverso aggressività vicendevoli, attraverso la ricerca degli slogan più efficaci per danneggiare l’avversario con l’unico obiettivo di conquistare qualche voto in più, è una depressione della democrazia».

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel corso dell'incontro con alcuni studenti delle scuole secondarie di secondo grado

© Riproduzione riservata