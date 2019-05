Partecipate, tre mesi in più per i piani di sfoltimento

Via libera della Conferenza delle Regioni ai due decreti legislativi, attuativi della riforma della Pa, in materia di licenziamento disciplinare e di società a partecipazione pubblica. L'intesa, formalizzata nel pomeriggio in Conferenza Stato-Regioni, segue al confronto serrato tra Governo e Autonomie dei giorni scorsi per concordare un testo condiviso. Rispettata quindi la sentenza della Consulta che a novembre bocciò l'attuazione della riforma Madia imponendo un accordo e non il semplice parere degli Enti locali.

La soddisfazione di Toti e Rughetti

Plaude al risultato il vicepresidente della Conferenza, Giovanni Toti: «Alla fine mi sembra una buona intesa, data all'unanimità sia per quello che riguarda i licenziamenti che per le società partecipate». Soddisfatto, nonostante le «complicazioni subentrate dopo l'emanazione della sentenza» della Corte costituzionale anche il sottosegretario alla Pa, Angelo Rughetti, che si toglie però qualche sassolino dalla scarpa, sottolineando che la pronuncia «ha dato vita a un nuovo schema di formazione della legge», con il Parlamento che «rischia di dovere prendere atto di decisioni prese fuori».

Partecipate, 3 mesi in piu’ per Piani di “sfoltimento”

Il decreto attuativo bis sulla partecipate era senz'altro il provvedimento politicamente più delicato sul tavolo della Conferenza delle Regioni, dal momento che ha l'obiettivo di riordinare e sfoltire le circa 8.000 società partecipate dalle pubbliche amministrazioni, con gestioni spesso in perdita e regolate da una normativa confusa e contraddittoria. L'intesa ha risolto molti modi, autorizzando per esempio le partecipate pubbliche a partecipare a gare anche al di fuori dei confini. A regime, l'opportunità di prendere parte a bandi extraterritoriali verrà riconosciute solo a società che non risultano in perdita. Venendo incontro ad una richiesta delle Autonomie l'intesa proroga di tre mesi il termine assegnato ai Comuni per mettere a punto i piani sul taglio delle partecipate. La ricognizione straordinaria per l'eliminazione per le società fuori target viene infatti prorogata dal 30 giugno al 30 settembre.

“Sforbiciata” solo per società sotto i 500mila euro

L’intesa conferma poi molti aspetti oggetto di trattativa nei giorni scorsi, come l'abbassamento della soglia di fatturato, da un milione di euro a 500mila euro, sotto alla quale scatteranno i tagli, ma solo per il triennio 2017-2019 (dopodiché l'asticella si riporterà al tetto di un milione di euro). Il vice presidente dell'Anci, Umberto Di Primio, difende l'abbassamento del fatturato prevista dal decreto partecipate bis: «Non è una norma da ”riserva indiana”, non è che vogliamo tenerci sotto i 500mila euro», spiega, ma «chiediamo la possibilità di potere crescere, di rendere stabili e competitivi» le società con questo requisito. Si tratta, ricorda, «di qualche centinaia, la maggior parte di quelle comunali, che tra tre anni dovranno avere un milione di euro di ricavi». Prevista anche l’esclusione dalla “sforbiciata” destinata a ridurre drasticamente il numero delle partecipate delle società pubbliche che gestiscono i casinò.

