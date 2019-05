Champions, la Juve pesca Messi. Nei quarti c’è anche Real-Bayern

Alla fine, tra la speranza di pescare il Monaco e il sogno di sfidare il Lecester, per i bianconeri è arrivato l’incubo Barcellona. Per approdare alle semifinali di Champions, Buffon e compagni dovranno superare la corazzata spagnola, che ha appena asfaltato il Psg in una delle gare destinate a restare nella Storia del calcio. Non che a Barcellona possano stare tranquilli, perché la Juventus è un brutto cliente per chiunque, ma a bocce ferme è impossibile negare che alla Vecchia Signora occorrerà un doppio miracolo (allo Stadium e nel ritorno al Camp Nou) per eliminare gli spagnoli.

Abitudine a giocare questo tipo di gare, abitudine a vincere questo tipo di gare, qualità di gioco e qualità dei singoli: voce per voce il Barcellona è meglio della Juventus. Ma in fondo, nel calcio, capita abbastanza spesso che a vincere non sia il migliore. Basta dare un’occhiata alla storia dei mondiali per rendersene conto. Dalle parti di Torino si possono affidare al passato, che ci racconta di un leggero vantaggio bianconero (quattro vittorie a tre, più due pareggi). Ma il ricordo della finale di Champions 2015, con il nettissimo 3-1 a favore del Barcellona, è ancora troppo fresco per confidare nella cabala.

La Champions 2017, vada come vada, nei quarti vedrà uscire due delle quattro squadre migliori, almeno sulla carta. Oltre a Juventus-Barcellona l’urna di Nyon ha infatti partorito un altro scontro micidiale, quello tra Bayern e Real Madrid. Gli altri due quarti (Atletico Madrid-Leicester e Borussia Dortmund-Monaco) sono destinati almeno sulla carta a regalare una possibile semifinale «quasi tranquilla» ai vincitori dei due match clou. A meno che, anche la prossima volta, il sorteggio non abbini le due più forti e le due più deboli, portando in finale una sorpresa che più sorpresa non si può.

Fosse il Leicester, non sarei stupito più di tanto: gli inglesi da Ranieri hanno imparato a giocare un calcio efficace e con un’ottima fase difensiva; poi hanno iniziato a giocargli contro per evitare la sua severità (o professionalità?) e, dopo l’esonero, hanno ricominciato a percorrere il cammino tracciato da “Sir” Claudio. Saranno un bruttissimo avversario per chiunque.

