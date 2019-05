Dall’Ict al turismo, tutte le opportunità per chi vuole investire in Romania

La Romania come mercato di sbocco dei prodotti del Lazio, dall’hi-tech all’agricoltura fino ai servizi per il turismo. Le aziende del Lazio come fonte di know-how per un paese, la Romania, in forte crescita. Con questo presupposto si è svolto oggi a Roma, nella sede di Unindustria, il Forum economico Romania-Italia. Il convegno, in collaborazione con la Camera di commercio e Industria della Romania in Italia ed i ministeri economici di Italia e Romania, ha ospitato rappresentanti delle istituzioni europee e 200 imprenditori.

Dall’Ict alle biotecnologie, le opportunità per il Lazio

«Le nostre piccole e medie imprese – ha dichiarato Gerardo Iamunno vicepresidente di Unindustria con delega ai mercati globali e valorizzazione del Made in Italy – devono rivolgere maggiore attenzione ai mercati vicini ed interessanti come quello della Romania; un Paese dove risorse economiche, posizione geografica, forza lavoro giovanile, plurilingue e tecnologicamente qualificata, costituiscono i principali fattori vincenti ed attrattivi per le nostre imprese. I loro settori più promettenti – ha continuato – sono quelli più innovativi come l’Ict, l’automotive, l’aerospaziale, le biotecnologie, ovvero tutti quelli dove il Lazio può vantare eccellenze che possono portare a proficue collaborazioni

“In Romania i settori più promettenti sono l’Ict, l’automotive, l’aerospaziale, le biotecnologie. Tutti quelli dove il Lazio può vantare eccellenze” Gerardo Iamunno, vicepresidente di Unindustria con delega ai mercati globali





L’interscambio Italia-Romania e il peso del Lazio

I rapporti commerciali tra Italia e Romania, in termini di somma import-export, hanno superato nel 2016 i 12 miliardi (6,2 miliardi l’import e 6,6 l’export). Nel complesso sono 43mila le imprese italiane in Romania. Il Lazio, da questo punto di vista, ha ampi margini di crescita, visto che l’interscambio non arriva agli 800 milioni, e l’export rappresenta poco più di un terzo di quanto importato dalla Romania.

Dalle delocalizzazioni alla ricerca di nuovi mercati

La Romania ha ormai perso l’immagine di paese di sbocco delle delocalizzazioni delle imprese italiane (i tassi di crescita delle retribuzioni sono del 20% l’anno), per diventare un mercato appetibile per i prodotti italiani. La crescita del PIL stimata dalla Commissione Europea al 4.4% per il 2017, una delle più alte in Europa. La disoccupazione è scesa al 5,4%, il livello più basso dal 2008, dal 2008, le vendite nella grande distribuzione sono più che raddoppiate, arrivando a superare gli 11 miliardi di euro, e il 53% dei romeni oggi possiede uno smartphone (nel 2012 erano il 12%). A questi si aggiungono gli Investimenti diretti dall’estero cresciuti del 35% nell’ultimo anno, mentre il settore automotive è cresciuto del 18% nel 2016.

Un mercato vicino e alla ricerca del know-how italiano

Il Presidente della Camera di Commercio della Romania in Italia Eugen Terteleac ha invitato le imprese italiane a «non andare in Cina, per trovare opportunità di crescita ci sono anche in Europa paesi molto interessanti come la Romania, che con i fondi europei sta mettendo in piedi progetti interessanti». Il filo rosso evidenziato dagli interlocutori istituzionali romeni intervenuti, dal Ministro per i Romeni all'Estero Andreea Pastirnac, al Ministro Segretario di Stato al Ministero dei Trasporti Dragos Titea, è stato lo stesso: la Romania è un paese in forte crescita, con un piano di ammodernamento portato avanti da forti investimenti, in cerca di know-how non solo nell’hi-tech, nelle infrastrutture e nelle costruzioni, ma anche in settori più tradizionali come il turismo e l’agricoltura. Le porte per le imprese italiane sono aperte.

© Riproduzione riservata