O'Shea crede ancora nel progetto Italrugby ma chiede carta bianca

Conor O'Shea chiede carta bianca per portare il rugby italiano a un livello superiore. Il commissario tecnico della Nazionale italiana di rugby, al termine del Sei Nazioni 2017, prova a fare il bilancio del suo primo torneo sulla panchina azzurra e contemporaneamente esprime i suoi desiderata per andare avanti con il suo progetto. «C'è molta emozione in questo momento ed è difficile dirlo a parole. Abbiamo molti giocatori giovani con molto potenziale», dichiara il tecnico alla fine di Scozia-Italia, persa dagli Azzurri per 29 a zero. Ammettendo quanto sia «frustrante» per qualsiasi squadra trovarsi nella condizione di aver perso cinque partite su cinque e l'ultima senza neanche segnare punti, O'Shea non abbandona il suo ottimismo.

«Vedo sempre il bicchiere mezzo pieno», precisa, aggiungendo che «niente mi fa smettere di credere in questo gruppo». Per quanto «sarà dura, si deve investire sui giocatori nel modo giusto», aggiunge. Non spiega chi è il destinatario delle sue richieste ma difficile non credere che l'appello sia rivolto alla Federazione. «Dobbiamo creare una struttura diversa nel rugby italiano. La Nazionale deve venire prima», continua il tecnico irlandese, sostenendo che gli investimenti vanno fatti «nella Nazionale, nelle franchigie e nelle strutture giovanili».

Perdendo di vista queste priorità, dalle parole del ct sembra chiaro che si continuerà su una strada che non potrà portare a risultati positivi. «Ci sono le giuste potenzialità», insiste O'Shea, invocando un passo indietro da parte di un qualcuno non meglio specificato. «Si deve fare cosa è giusto per il rugby italiano. Sono cose che possono far soffrire qualcuno ma l'ego lo devono mettere da parte», continua l'allenatore, ricordando che «gli altri Paesi come Galles, Irlanda e Scozia hanno fatto scelte difficili, è stato cambiato il panorama dei club - ne sono spariti anche di storici - ma sono state scelte difficili che hanno pagato».

Le sconfitte non scalfiscono la sua fiducia: «Voglio avere successo con questo progetto ancora più di prima» perché «i giocatori sono molto bravi, ci mettono così tanto nella maglia ma abbiamo bisogno di sostegno» per «metterli nelle condizioni di combattere alla pari con gli altri». L'obiettivo dichiarato di O'Shea è quello di portare l'Italia «nei mondiali 2019 a fare quello che ha fatto l'Argentina in quelli del 1999» e per farlo, ribadisce ancora «mettiamoci l'ego in tasca e capiamo che la cosa su cui dobbiamo lavorare è la Nazionale».

E se O'Shea parla alla Federazione, il capitano dell'Italrugby, Sergio Parisse, parla direttamente allo staff tecnico: «In questo Sei Nazioni ci sono giocatori che hanno fatto cinque partite e il torneo servirà per capire chi merita di avere ancora questa occasione, chi no e chi merita di tornare nel gruppo». Per il numero 8 il post partita è anche l'occasione per inviare un messaggio a qualche compagno di squadra: «Dopo ogni Sei Nazioni mi chiedo se ho fatto del mio meglio e in cosa posso migliorare. Ognuno deve farsi queste domande», afferma, invitando tutti i giocatori a non accontentarsi.

