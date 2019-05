Unicef-Panini, all’asta le maxi figurine di 100 campioni per sostenere i minori migranti non accompagnati

Oltre 20mila minori migranti non accompagnati cui garantire l'ingresso nella nostra società. È l'ultima grande sfida lanciata dall'Unicef. Per vincere la partita ha messo sotto contratto ben 100 campioni della serie A e della serie cadetta con il solo autografo della loro maxi-figurina Panini. L'azienda modenese, infatti, ha donato al Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia 100 copie di un esclusivo cofanetto da collezione della raccolta di figurine “Calciatori 2016-2017” che verranno messe all'asta e il cui ricavato andrà a sostenere il programma Unicef per i minorenni stranieri non accompagnati.



L’edizione limitata e numerata

Ogni cofanetto contiene un album cartonato in edizione limitata e numerata (personalizzato in ogni copia da un'opera originale di Mauro Roselli, l'artista autore della copertina dell'album in stile street-art). Ci saranno, poi, tutte le figurine della collezione, un certificato di autenticità firmato a mano e una speciale maxi-figurina Panini che riproduce la foto di un calciatore di una squadra delle squadre di serie “A” o della serie “B” con il suo autografo originale.



I campioni in campo

Tra i campioni che scendono in campo per Unicef ci sono Gianluigi Buffon, Francesco Totti, Riccardo Montolivo, Antonio Candreva, Paulo Dybala, Gonzalo Higuain, Ciro Immobile, Lorenzo Insigne e Dries Mertens. I 100 cofanetti saranno messi all'asta da Unicef attraverso la piattaforma online CharityStars a partire da domenica 2 aprile prossimo, per 5 settimane successive. I cofanetti esclusivi messi all'asta saranno 103 per l'esattezza. Infatti nei tre extra i collezionisti e i tifosi troveranno la gigantografia del Ct di questa nazionale virtuale dell'Unicef: Roberto Mancini, che in qualità di Goodwill Ambassador di Unicef Italia, è stato immortalato con la maglia del Bologna al suo esordio nella massima serie all'età di 16 anni, con quella storica della Sampdoria campione d'Italia e con quella della Lazio.



I fondi sosterranno il programma per i minori non accompagnati

Come ha sottolineato Paolo Rozera, direttore generale di Unicef Italia,«I fondi raccolti sosterranno il nostro programma di protezione e inclusione sociale dei minorenni stranieri non accompagnati nel nostro paese, cercando di coinvolgere tanti ragazzi in attività sportive, culturali e di integrazione sociale, con la collaborazione di associazioni locali, enti sportivi, volontari». Per Antonio Allegra, direttore Mercato Italia di Panini, «Arte, calcio e beneficienza» sono i tre pilastri su cui poggia il successo di un'iniziativa «dedicata esclusivamente a bambini, ragazzi e ragazze fuggiti da guerre e violenze» e che «non devono rimanere più soli, ma continuare a sognare».



I cofanetti in vendita dal 22 marzo

I 100 cofanetti fanno parte di una tiratura limitata di 2017 esemplari, che saranno messi in vendita sul sito www.panini.ital prezzo di 299 euro ciascuno a partire dal prossimo 22 marzo. La collezione “Calciatori 2016-2017” comprende quest'anno 745 figurine di grande formato (5,4x7,6 cm) su giocatori e squadre di serie A e serie B, oltre alla presenza di Lega Pro, Serie D, Campionato Primavera TIM e Serie A Femminile. L'album di 128 pagine ha un formato maxi (24,5x33,5 cm), con una copertina ispirata ad un'opera di street art realizzata dall'artista emiliano Mauro Roselli.

