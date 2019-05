Alfano: spero che prossimo sia un G8 con la Russia

Quello di Taormina sar l'ultimo G7, ovvero l'ultimo vertice dei ministri dell'Economia le sette nazioni maggiormente sviluppate, perch la speranza che il prossimo meeting torni ad essere di nuovo un G8, con l'allargamento del tavolo alla Russia. Un obiettivo possibile, a condizione di risolvere prima il problema della crisi ucraina attuando gli accordi di Minsk. L'auspicio del ministro degli Esteri Angelino Alfano in un botta e risposta all'Atlantic Council, think tank di Washington, una delle tappe della visita del ministro in Usa. A fine marzo, a Mosca per incontri di alto livello, Alfano intende cos esprimere la necessit di superare i nostri problemi perch nella testa di ogni uomo ragionevole pensare che sia meglio per il mondo avere una relazione migliore con la Russia.

Stabilit Libia priorit per comunit internazionale

Come fatto ieri da New York, Alfano tornato quindi a ribadire l'importanza di uno sforzo comune per raggiungere la stabilit politica in Libia. Per questo ha lanciato un appello, che probabilmente ribadir domani nell'incontro ministeriale della coalizione anti-Isis: la comunit internazionale dovrebbe considerare la nazione nordafricana come la principale priorit per la stabilit nel mondo. Anche perch oltre ai rischi dati da Daesh, la crisi dei migranti, il traffico umano e i guadagni dei criminali c' anche quello di una divisione potenziale tra l'Est e l'Ovest della Libia.

L’Italia a favore di una azione diplomatica piu’ vigorosa

Per l'Italia, ha spiegato Alfano, i rischi legati ai flussi migratori e alla sicurezza in Libia impongono un intervento robusto, un'azione diplomatica pi vigorosa, sottolineando come il nostro Paese appoggi gli sforzi dell'inviato Onu per un dialogo inclusivo, auspicando una riconciliazione tra l'est e l'ovest del paese. La comunit internazionale, secondo Alfano, dovrebbe spingere perch Est e Ovest trovino una soluzione, e in questo la leadership dell'Onu fondamentale. Oltre alla stabilit in Libia, le priorit indicate dal ministro comprendono anche un processo integrato di sicurezza per la pace tra la Nato e il nuovo sistema comune europeo di difesa.

