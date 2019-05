Gentiloni: «Serve un impegno per le politiche comuni pro crescita»

«Il nostro auspico che dal G7 di Taormina arrivi un messaggio forte e chiaro sull'importanza degli scambi e del commercio internazionale contro ogni tentazione di chiusura protezionistica». Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni al termine del bilaterale a Palazzo Chigi con il primo ministro giapponese Shinzo Abe. «L’Italia - ha sottolineato Gentiloni - che come il Giappone si è impegnata in importanti riforme, e oggi è particolarmente interessata a politiche per la crescita, si augura che dal G7 venga un messaggio non solo di apertura ma anche di politiche comuni in favore della crescita».

Apertura e dialogo oltre le sanzioni

Tra i temi dell'attualità geopolitica «abbiamo affrontato i rapporti con la Russia dove noi spingiamo perché accanto alla politica delle sanzioni faccia passi avanti

una politica di apertura e dialogo», ha detto il premier Paolo Gentiloni.

Spero in un accordo sul libero scambio

«Shinzo Abe prima di venire a Roma è stato a Bruxelles: le discussioni per un accordo di libero scambio tra Ue e Giappone - ha sottolineato Gentiloni - sono in questo momento particolarmente utili e mi auguro possano sfociare quanto prima in un accordo». Abe oggi a Bruxelles ha incontrato il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker e il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk per discussioni sull’accordo Ue-Giappone. Gentiloni ha ricordato che l’interscambio commerciale «tra i due paesi sfiora i 9 mld e stiamo lavorando in alcuni settori per rafforzarlo ulteriormente in particolare nel settore degli scambi tecnologici e nel rafforzamento della collaborazione dei

settori di sicurezza e difesa».

Al G7 impegno dell’Italia su donne e salute

L’Italia, ha poi sottolineato Gentiloni, «si è impegnata a sviluppare i due capitoli di settore con cui si era chiuso il G7 del Giappone e cioè le politiche per la promozione del ruolo delle donne e le politiche a favore della salute». Il Giappone «assicurerà il suo sostegno al capitolo italiano dell'iniziativa di Taormina che si rivolge alla sicurezza alimentare, all'agricoltura sostenibile nell'Africa subsahariana, una delle sfide importanti del mondo».

Abe: Giappone e Ue collaborino con Trump

«Ora che nel mondo si rafforzano le tendenze al protezionismo, Giappone ed Europa devono collaborare con gli Stati Uniti, per continuare a tenere alta la bandiera del libero commercio», ha detto Shinzo Abe parlando con la stampa al termine dell'incontro con il premier Gentiloni. Il premier nipponico ha anche osservato che «di fronte ai numerosi problemi che deve affrontare la comunità internazionale, in un contesto in cui si rafforzano tendenze al protezionismo e all'isolazionismo, ancora più importante diventa il ruolo del G7 come forza trainante di un ordine internazionale libero, aperto e basato sulle regole».

Abe: rafforzare la colaborazione su sicurezza e difesa

«L’obiettivo è rafforzare la collaborazione bilaterale tra i due paesi nella sicurezza e nella difesa. In questo senso un passo avanti è oggi l'avvio dei

negoziati per il trasferimento di equipaggiamenti di tecnologie per la difesa»m ha annunciato il primo ministro giapponese Shinzo Abe dopo il bilaterale a Palazzo Chigi. Abe si è detto lieto di essere in Italia e felice per l’accoglienza ricevuta e «voglio esprimere rispetto per l’Italia che si accinge a presiedere l'importante vertice per i trattati di Roma».

Il primo ministro giapponese ha poi detto che sosterrà con tutte le sue forze «il lavoro di Gentiloni per il successo del G7 di Taormina (26 e 27 maggio, ndr), dove si concentreranno tutte le attenzioni del mondo».

© Riproduzione riservata