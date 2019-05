Alle Terme di Diocleziano come in una macchina del tempo la storia della Ue

«L’Italia in Europa - L'Europa in Italia”. Un tuffo nel passato, come se esistesse una macchina del tempo, con la mostra inaugurata nel pomeriggio presso l’Aula Ottagonale delle Terme di Diocleziano, ex Planetario. La rassegna, promossa nell’ambito delle Celebrazioni del 60° anniversario dei Trattati di Roma, è stata realizzata dal Dipartimento per le Politiche Europee in collaborazione con l’agenzia Ansa. «Dopo due guerre mondiali - ha sottolineato il sottosegretario per le Politiche e gli Affari Europei, Sandro Gozi all’inaugurazione - abbiamo avuto sessant’anni di pace e prosperità: siamo passati dalla generazione Auschwitz alla generazione Erasmus.

E le immagini in mostra fotografano anche una Europa che è stata terra delle opportunità e che deve tornare a essere terra della speranza».

Trattati di Roma: una storia lunga 60 anni



Possibile rivivere i momenti salienti dell’integrazione europea

Ideata e presentata nel 2007, la mostra si arricchisce quest’anno di un progetto di realtà aumentata: grazie alla App “L’Italia in Europa - L’Europa in Italia” è possibile rivivere, anche attraverso contenuti multimediali, sia i momenti salienti dell’integrazione europea sia gli eventi mondiali e gli avvenimenti di costume e società che hanno caratterizzato questi decenni di storia.



Immagini, video e testimonianze originali per conoscere non solo il percorso di costruzione dell'Unione e l'azione dell'Italia, ma soprattutto il “valore aggiunto” dell'essere cittadini europei. Il linguaggio mediatico è stato adeguato, per coinvolgere maggiormente le giovani generazioni, anche attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie. La mostra è suddivisa in periodi di 10 anni e ritrae i momenti salienti dell'integrazione europea dalla Guerra Fredda ad oggi. Grazie alla collaborazione dell’Ansa e alla selezione e concessione di immagini storiche tratte dall'Archivio Fotografico dell'Agenzia, ogni decade è arricchita da due clip video che focalizzano l'attenzione sugli eventi mondiali e sugli avvenimenti di costume e società del tempo.

Come in una macchina del tempo

Grazie alla App “L'Italia in Europa - L'Europa in Italia” (su Apple store, mentre su Play store è scaricabile cercando “litaliaineuropa”) è possibile come in una macchina del tempo rivivere con l’aiuto di immagini storiche e di repertorio gli eventi che hanno segnato il processo di integrazione europea: dalla firma dei Trattati di Roma all'assegnazione del Premio Nobel per la Pace all'Unione Europea. La visita interattiva consente di scoprire la mostra o sfogliare il catalogo fruendo di contenuti di approfondimento multimediali. Cercando e inquadrando con il proprio dispositivo mobile (smartphone o tablet) le opere contrassegnate con l’icona play posizionata di fronte alla foto, si attiva in automatico un contenuto speciale.

La mostra sarà aperta al pubblico dal 23 al 30 marzo (dalle ore 10 alle ore 14), sabato e domenica esclusi. Successivamente sarà esposta in altre città italiane: prossime tappe, Milano (19–23 aprile nell'ambito della manifestazione “Tempo di Libri”) e Ventotene (24 maggio - 9 giugno). (N.Co.)

Mostra «L’Italia in Europa - L'Europa in Italia”

Terme di Diocleziano, ex Planetario

Via Romita, 8

Roma

Dal 23 al 30 marzo

Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14

Le scuole interessate a una visita guidata possono inviare una email a: info@politicheeuropee.it

Il sottosegretario Gozi, il vice direttore dell'Ansa Stefano Polli e il capo dipartimento delle Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, Diana Agosti, inaugurano la mostra "L'Italia in Europa - L'Europa in Italia" (Ansa/Maurizio Brambatti)

