Cartelle Equitalia, tempi supplementari che possono aiutare contribuenti e uffici

Il Fisco italiano non si fa mai mancare una proroga. Stavolta sull’operazione cartelle di Equitalia la scelta di concedere più tempo è stata quasi obbligata. Troppo forte la pressione sugli sportelli e sugli altri canali aperti dall’agente della riscossione. Allo stesso tempo c’è tutto l’interesse per le casse erariali a centrare l’obiettivo complessivamente stimato in 4,1 miliardi di euro al completamento dell’operazione.



Così i contribuenti avranno 21 giorni in più per poter decidere se aderire o meno alla sanatoria che, per quanto riguarda le contestazioni relative a imposte non pagate (finora il 71% delle istanze presentate riguarda crediti dell’agenzia delle Entrate), consente di non pagare le sanzioni amministrative e gli interessi di mora. Un’occasione ghiotta per chi vuole chiudere i conti con Equitalia nella consapevolezza, però, di avere la liquidità necessaria a far fronte a completare i pagamenti. Già, perché a differenza dei piani di rateazione “classici”, si paga di meno ma allo stesso tempo si ha anche meno tempo. Al massimo si può versare in cinque rate tra il 2017 e il 2018: l’ultima delle quali scadrà a settembre del prossimo anno. Un calendario “rigido” che però serve proprio a garantire quegli obiettivi di maggior gettito atteso.



Ma la proroga servirà anche ad Equitalia. In primo luogo perché allenta la pressione sugli sportelli dove come ha documentato l’inchiesta del Sole 24 Ore ci sono state lunghe file. E questo sebbene l’ad e presidente della società pubblica della riscossione, Ernesto Maria Ruffini, abbia messo in campo tutte le forze possibili chiamando in prima linea 80 dirigenti e, grazie alla collaborazione di direzioni regionali e sindacati, garantendo lo spostamento di altre 500 unità di personale in attività di back office. In secondo luogo perché un differimento (contenuto non nel decreto legge ma nell’emendamento introdotto in commissione Ambiente e poi approvato anche dall’Aula della Camera al decreto terremoto) riguarda la stessa Equitalia, che potrà presentare il conto ai contribuenti non più al massimo entro il 31 maggio ma entro il 15 giugno. Il tutto a due settimane da un passaggio comunque storico, che Ruffini è stato chiamato a gestire in qualità di commissario straordinario, di trasformazione di Equitalia in un ente pubblico economico all’interno dell’agenzia delle Entrate.



Proprio qui sta uno degli aspetti cruciali dell’operazione: sapere quanto si paga. Perché è chiaro che i contribuenti potranno decidere solo sulla base di un’esatta quantificazione. Quindi anche un’ulteriore pubblicizzazione (e presa di consapevolezza) della presenza di canali alternativi agli sportelli tradizionali, come i Caf o i professionisti attraverso il portale Equipro, potrà essere un fattore in grado di consentire una scelta informata con meno tempo perso in code e meno affanni.



Magari questi tempi supplementari potranno servire anche per una messa a punto di alcune questioni aperte. Da quelle interpretative al nodo ancora irrisolto sul Durc, per il quale la commissione Finanze alla Camera ha chiesto all’unanimità un intervento al Governo per fare in modo che il rilascio dell’attestazione di regolarità contributiva venga concessa dopo la presentazione della domanda di rottamazione e non dopo il versamento della prima rata. Anche in questo modo si semplifica la vita alle imprese.

