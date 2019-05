Papa a Milano, dalla periferia a San Vittore. A Monza attesi in 600mila

Una visita attesa nella più grande diocesi d’Europa e una delle maggiori del mondo. Papa Francesco arriva a Milano sabato 25 marzo, una giornata piena di eventi pubblici e incontri ristretti, con due momenti fondamentali: la sosta iniziale in quartiere periferico simbolo della marcia per l’integrazione e il carcere storico del capoluogo lombardo. Due tappe significative di un pellegrinaggio nel cuore dell’Italia più ricca e vivace ma che deve affrontare delle emergenze di emarginazione che renderanno questo viaggio un simbolo della pastorale di Bergoglio nel suo paese, dove è Primate. La data (più volte rinviata) cade al termine della visita pastorale nella diocesi del cardinale arcivescovo Angelo Scola, che quest’anno lascerà per compimento dei 75 anni di età e vedrà la nomina del suo successore.

La prima tappa alle Case Bianche di Via Salomone

La prima tappa nel capoluogo lombardo per il Papa che porta la Chiesa nelle periferie geografiche ed esistenziali del mondo d’oggi, sarà proprio in un quartiere alla periferia sud est della città: le “Case Bianche” di Via Salomone, enorme complesso di alloggi popolati nelle periferia est, dove alle 9 del mattino Bergoglio visiterà due famiglie, quindi pregherà con i fedeli davanti ad una Madonnina, in cortile, e incontrerà alcune famiglie rom e immigrate, anche di fede islamica.



Poi in Duomo, per pregare sulla tomba di San Carlo Borromeo, compatrono della diocesi di Milano, e dialogare con sacerdoti e religiosi. Alle 11 l’Angelus e la benedizione dei fedeli in piazza Duomo. Alle 11,30 il Papa andrà nel carcere di San Vittore e questa sarà una parte molto importante del programma di visita. Qui si fermerà due ore, incontrerà non meno di 400 persone, pranzerà con cento reclusi al III Raggio e nella stanza del cappellano farà anche un breve riposo, evento ormai noto a tutto il mondo. Quindi in auto al Parco della Villa di Monza, per la Messa delle 15: qui sono attese circa 600mila persone, ma forse saranno di più. Infine l’incontro con i cresimandi allo Stadio di San Siro, alle 17,30 – risultano 70 mila persone iscritte - ultima tappa prima del rientro a Roma.

Traffico bloccato e treni speciali

Dal punto di vista logistico il traffico sarà bloccato in una vasta porzione delle province di Monza e Milano per evitare che si crei un ingorgo di auto, ma ci saranno 408 treni fra cui molti convogli speciali con biglietti scontati e riduzioni per comitive, circa 3mila pullman e l'invito a tutti è a raggiungere il luogo della celebrazione a piedi o in bici.

Una visita che – come era stato annunciato nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’evento - costa oltre 3 milioni e 235mila euro, fondi che servono per il coordinamento dei volontari e delle parrocchie, oltre che degli accompagnatori di disabili e anziani, per le comunicazioni, per i servizi igienici e le altre strutture, impianti di servizio, e per i materiali che verranno distribuiti ai fedeli prima e dopo la messa. Costi (minori) sono previsti anche per le tappe che il Papa farà alle Case bianche di via Salomone e allo stadio di San Siro, oltre che per il palco della messa lungo 80 metri che, da solo, costa 1 milione e 300mila euro, con impianti video da 300mila euro. Sponsorizzazioni e contributi arrivano da privati come la Fondazione Cariplo e altri enti e istituti bancari.

© Riproduzione riservata