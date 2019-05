Taxi, Ncc, Uber: non frenate l’innovazione e gli investimenti

La sfida che si combatte in questi giorni sulla mobilità urbana è fondamentale per il Paese. La vera posta in palio non sta tanto nel conflitto trilaterale che si combatte fra tassisti, noleggiatori Ncc e Uber, quanto nell’assetto che prenderanno i servizi di mobilità urbana non di linea dopo questa partita. Il bivio è fra uno status quo che frena o l’apertura di un mercato dalle potenzialità enormi (con benefici potenziali anche per gli attori attuali).

I disagi creati ieri dallo sciopero di una parte delle sigle dei tassisti in quasi tutte le grandi città italiane (sciopero che rischia di essere prorogato a oltranza) sono sì il risultato di conflitti e tensioni fra interessi particolari e fra quegli interessi e il regolatore-governo, ma al tempo stesso rischiano di essere una clamorosa palla al piede allo sviluppo. Sono anni ormai, in questo campo della mobilità urbana, che vincono le corporazioni, i monopoli (come nel caso delle aziende pubbliche di trasporto), chi si oppone a qualunque allargamento del mercato e a qualunque innovazione tecnologica. I risultati si vedono: la mobilità collettiva nelle grandi aree urbane italiane ha quote di traffico del tutto marginali. Del resto, basta fare un confronto fra metropolitane, autobus, taxi a Roma e a Londra o Parigi o Berlino per capire quale sia il nostro svantaggio competitivo: la lentezza delle decisioni, il freno che viene posto ai nuovi operatori che provano a entrare nel mercato. E che dura decenni. Il futuro, intanto, fugge.

Il decreto presentato dal governo introduce alcune innovazioni: spinge i comuni ad aumentare le licenze dei taxi consentendo però ai singoli tassisti di acquisire più licenze, elimina alcuni vincoli per i noleggiatori Ncc, dà un primo riconoscimento alle piattaforme digitali come Uber inserendo però filtri per la registrazione. Timidi avanzamenti nella direzione giusta che tuttavia hanno provocato le proteste di tutti gli interessati. Il governo difende il provvedimento e va avanti. Ma come si può, ai nostri tempi, chiedere che un noleggiatore rientri sempre e comunque alla rimessa dopo ogni servizio svolto? La competizione dovrebbe avvenire con altri sistemi, certamente dividendo servizi e operatori per tipologia e fascia di qualità (e di costo per l’utente) ma non sempre in difesa, chiudendo e vincolando, bensì con un’apertura che consenta di ingrandire la torta di un mercato che domanda più servizi e più articolati e che la tecnologia oggi consente di svolgere in modo più efficiente raggiungendo direttamente e meglio l’utente.

Guardando sempre al passato, difendendo sempre i piccoli orticelli, si rinuncia a crescere, ci si condanna a un avvenire piccolo piccolo e si fanno vincere i soliti intermediari che hanno tutto l’interesse a difendere lo status quo. Antitrust e Autorità di regolazione dei trasporti hanno già detto qual è la soluzione per affrontare questi temi guardando avanti e provando a dare alle nostre città (ma anche ai nostri tassisti) la possibilità di crescere. Ora serve solo il coraggio di guardare avanti e di fare.

